Amazon è in trattative per acquisire il gruppo di telecomunicazioni satellitari Globalstar, intensificando gli sforzi per costruire una propria attività di satelliti in orbita terrestre bassa per competere con Starlink di SpaceX, secondo quanto riportato mercoledì dal Financial Times.

Globalstar operatore LEO

Le azioni di Globalstar, che hanno più che raddoppiato il loro valore di mercato nell’ultimo anno, sono balzate del 12,3% nelle contrattazioni pre-mercato di giovedì. Le azioni di Amazon sono scese di quasi il 2%.

Alla chiusura dell’ultima seduta, Globalstar aveva una capitalizzazione di mercato di 8,81 miliardi di dollari.

Globalstar, con sede a Covington, in Louisiana, è nota per i suoi satelliti per le comunicazioni in orbita terrestre bassa e offre servizi di voce, dati e tracciamento di risorse per aziende, enti governativi e consumatori.

Secondo quanto riportato, Amazon e Globalstar stavano ancora negoziando alcuni dettagli complessi di un potenziale accordo dopo lunghe trattative.

Globalstar partecipata al 20% da Apple

Un fattore che ha complicato la situazione è stata la partecipazione del 20% di Apple in Globalstar, che ha reso necessari negoziati tra Amazon e Apple, secondo quanto riportato.

Una sfida a Starlink

L’accordo, di cui si è parlato, arriva mentre Amazon sta lanciando Leo, precedentemente noto come Project Kuiper, che prevede la messa in orbita di 3.200 satelliti.

La rete di Amazon sarebbe la principale rivale di Starlink di Elon Musk, che gestisce una rete di oltre 9.500 satelliti.

Starlink serve oltre nove milioni di utenti in tutto il mondo e genera il 50-80% del fatturato di SpaceX.

I suoi servizi si rivolgono a consumatori individuali, aziende e governi, comprese le agenzie di sicurezza nazionale statunitensi attraverso la sua variante Starshield.

Leo di Amazon, con 180 satelliti in orbita fino ad ora, si rivolge a una clientela simile.

SpaceX verso la quotazione in Borsa

Nel frattempo, SpaceX ha presentato in via riservata la documentazione per la quotazione in borsa negli Stati Uniti, secondo quanto riferito a Reuters, ponendo le basi per quella che potrebbe diventare la più grande quotazione in borsa della storia.

Gli analisti stimano che gran parte della potenziale valutazione di SpaceX, pari a 1.750 miliardi di dollari, deriverebbe dal suo servizio di satelliti Starlink.

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