Per quanto riguarda l’identità digitale il Governo è corso ai ripari di chi non ha dimestichezza con le nuove tecnologie e così ha pensato di introdurre la delega per consentire a chi ha SPID o CIE (la carta d’identità elettronica) di accedere ai servizi della Pa al posto di chi non ha o non riesce ad ottenere l’identità digitale.

Infine i diritti Tv per il calcio. Alcuni operatori hanno inviato una segnalazione all’Agcm sull’accordo di esclusiva fra DAZN e Tim per la distribuzione in streaming della Serie A.

Amazon nuovo player nel mercato italiano delle Tlc?

di Paolo Anastasio

Amazon ha ottenuto il via libera per operare in Italia come operatore di comunicazioni elettroniche e potrebbe in un futuro non troppo lontano entrare in concorrenza diretta con gli operatori

Non hai Spid o Cie? Puoi delegare chi ce l’ha per i siti della PA

di Luigi Garofalo

Nella bozza del decreto oggi in CdM si legge "chiunque può delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare di Spid o Cie"

DAZN-Tim, l’accordo Serie A all’Antitrust. Ma il tema è la qualità della rete

di Paolo Anastasio

Diversi operatori hanno inviato una segnalazione all'Agcm sull'accordo di esclusiva fra DAZN e Tim per la distribuzione della Serie A

Oltre il 5G nell’UE: connettività terahertz con il nuovo design della rete

di Flavio Fabbri

Oltre il 5G per la digital economy: progetto UE per connettere ad alta velocità "by design" anche le aree rurali, montane e più impervie

UNIRE, una piattaforma unica per la scuola. Il webinar su Key4biz

di Redazione

Presentazione del disegno di legge per istituire piattaforma unica interconnessione per le scuole italiane – UNIRE

La Lega si interessa (finalmente) di cultura, cinema e audiovisivo

di Angelo Zaccone Teodosi

Incontro sui problemi del sistema culturale, dalla lirica al cinema passando per gli OTT, con intervento del Segretario Matteo Salvini

Piccini nuovo presidente Assinter: “Per il PNRR valorizzare in house PA”

di Luigi Garofalo

Paolo Piccini, amministratore unico di Liguria Digitale, nominato presidente di Assinter: "Valorizzare il ruolo in house Pa per il PNRR"

Cosa cambia nella fibra ottica con l’ingresso di Poste Italiane

di Edoardo Stigliani, Sos Tariffe

Si chiama PosteCasa Ultraveloce la nuova offerta di Poste Italiane per la fibra ottica: una tariffa Internet Casa ad 1 gigabit al secondo

Democrazia Futura. L’illusione della rete unica e le possibilità di creare domanda aggregata

di Piero De Chiara, già dirigente Olivetti, Telecom Italia e La Sette e consulente AGCOM

Affrontare i veri problemi della digitalizzazione in Italia con una strategia della domanda, non dell'offerta

L’anti GPS cinese “BeiDou” varrà 156 miliardi di dollari entro il 2025

di Flavio Fabbri

Un traguardo possibile grazie al nuovo sistema "BeiDou" (o BDS), sviluppato in casa, che conta di scalzare presto l'americano GPS

"5G e reti locali. Cosa si è detto al Fubinar della FUB (video integrale)

