Amazon memorizza i dati della popolazione di Gaza per Israele

L'esercito israeliano sta utilizzando il servizio cloud di Amazon per memorizzare informazioni di sorveglianza sulla popolazione di Gaza, mentre sta acquisendo ulteriori strumenti di intelligenza artificiale da Google e Microsoft per scopi militari.

Generative AI Insights è la rubrica curata da Recomb, il think tank dedicato all’esplorazione dell’impatto e del potenziale dell’AI generativa in vari aspetti della vita umana. Recomb studia l’AI generativa da tutte le angolazioni: professionale, etica, tecnica, legale, economica, ambientale, sociale, educativa e culturale. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Generative AI Insights su Key4biz clicca qui. .

L’articolo esamina l’uso da parte dell’esercito israeliano di servizi cloud e di AI forniti da aziende tecnologiche civili come Amazon, Google e Microsoft nella sua operazione militare contro Gaza.

Durante una conferenza, la colonnello Racheli Dembinsky ha confermato che l’esercito utilizza servizi di cloud pubblico per memorizzare grandi quantità di dati e migliorare l’efficacia operativa grazie alle capacità avanzate di AI.

L’inchiesta rivela che, a seguito dell’invasione di Gaza nell’ottobre 2023, i sistemi interni dell’esercito non erano sufficienti, spingendo a ricorrere ai servizi di cloud pubblici.

Questi servizi hanno permesso un incremento illimitato di capacità di archiviazione e potenza di elaborazione, essenziali per gestire l’enorme quantità di informazioni di sorveglianza. Il contratto Nimbus, firmato con Google e Amazon, ha ulteriormente facilitato questa migrazione al cloud.

Nonostante le garanzie che solo dati non classificati sarebbero stati caricati sui server pubblici, l’indagine dimostra che alcune informazioni sensibili sono state effettivamente memorizzate nei cloud di Amazon.

L’articolo sottolinea anche le preoccupazioni etiche e di sicurezza legate a questa collaborazione, evidenziando proteste e controversie sollevate da dipendenti delle aziende tecnologiche. L’articolo chiude con riflessioni sull’impatto di queste tecnologie avanzate sulle operazioni militari e le implicazioni per i diritti umani.

Per maggiori informazioni, clicca per l’articolo originale.

I licenziamenti di Dell colpiscono il team di vendita con una nuova unità focalizzata sull’AI

Dell Technologies Inc. sta riducendo il personale come parte di una riorganizzazione dei suoi team di vendita che include un nuovo gruppo focalizzato su prodotti e servizi di intelligenza artificiale. Gli esecutivi delle vendite, Bill Scannell e John Byrne, hanno comunicato lunedì in una nota ai dipendenti di Dell che la società sta diventando più snella, semplificando i livelli di gestione e riprioritizzando gli investimenti. Oltre alla nuova unità focalizzata sull’AI, Dell cambierà anche l’approccio alle vendite dei data center.

La società con sede in Texas ha visto un rinnovato interesse da parte degli investitori grazie ai suoi server ad alte prestazioni capaci di gestire carichi di lavoro AI. Tuttavia, cresce l’incertezza su quanto tempo ci vorrà per vedere i ritorni dagli investimenti in AI, spesso sotto forma di costosi server o unità di elaborazione grafica.

Un portavoce ha rifiutato di commentare quanti posti di lavoro saranno colpiti. Le azioni di Dell sono aumentate del 34% quest’anno fino alla chiusura di venerdì, sebbene il valore delle azioni sia sceso di oltre il 40% da quando ha raggiunto il record di 179,21 dollari il 29 maggio. Dell aveva già annunciato una riduzione significativa del personale all’inizio del 2023, con il taglio di 13.000 posti di lavoro in quell’anno fiscale.

A febbraio, la società aveva circa 120.000 dipendenti a tempo pieno a livello globale. Il business principale di vendita di personal computer ha faticato negli ultimi anni a causa del calo del mercato post-pandemia, ma le spedizioni nel settore dei computer hanno cominciato a riprendersi e Dell è ottimista riguardo a una nuova generazione di PC ottimizzati per l’AI.

Per maggiori informazioni, clicca per l’articolo originale.

AI rivoluzionaria rileva il rischio nascosto di attacchi cardiaci, dicono gli scienziati

La tecnologia AI sviluppata da Caristo Diagnostics, una spin-out dell’Università di Oxford, è stata definita rivoluzionaria per la sua capacità di rilevare l’infiammazione nel cuore che non appare nelle normali scansioni CT.

Questa infiammazione è collegata a un rischio più elevato di malattie cardiovascolari e attacchi cardiaci fatali. Il progetto pilota, supportato dal NHS England, è in corso presso cinque ospedali nel Regno Unito e una decisione sull’adozione della tecnologia è attesa nei prossimi mesi. Lo studio Orfan, che ha coinvolto 40.000 pazienti, ha mostrato che l’utilizzo della piattaforma AI CaRi-Heart ha portato il 45% dei pazienti a ricevere prescrizioni di farmaci o consigli su cambiamenti dello stile di vita per prevenire futuri attacchi cardiaci.

La tecnologia AI analizza le scansioni CT per identificare i pazienti a rischio entro i prossimi 10 anni, permettendo interventi precoci e mirati. I ricercatori hanno riscontrato che l’infiammazione delle arterie coronariche aumenta il rischio di eventi cardiaci mortali di 20-30 volte. Questa innovazione potrebbe trasformare il modo in cui vengono trattate le malattie cardiache, riducendo i costi per il NHS e migliorando significativamente la prevenzione.

Per maggiori informazioni, clicca per l’articolo originale.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz