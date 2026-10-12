Amazon LEO, più di mille satelliti costruiti e 100 pronti per il lancio

Amazon LEO fa sapere di aver costruito più di mille satelliti nei suoi impianti di produzione e si sta occupando di assicurarsi più slot di lancio, i primi due previsti entro l'anno.

Amazon LEO (conosciuta in precedenza come Project Kuiper) fa sapere di aver costruito più di mille satelliti nei suoi impianti di produzione e si sta occupando di assicurarsi più slot di lancio – ne ha già oltre 100 pronti, così da poterli mettere in orbita il prima possibile a supporto del lancio dei servizi di banda larga satellitare previsto per la fine dell’anno.

In questo ampio aggiornamento, Amazon ha inoltre segnalato che il suo team ha “già avviato i lavori sulle future generazioni del sistema satellitare, tra cui un sistema di seconda generazione che incrementerà copertura, capacità e prestazioni per i clienti, e una rete ‘direct-to-device’ (D2D) in grado di trasmettere internet direttamente su iPhone e altri dispositivi mobili. Tali sistemi sfrutteranno la stessa capacità produttiva già impiegata per il sistema di prima generazione”, ha aggiunto Amazon.

Amazon ha detto che avvierà i primi servizi di banda larga satellitare entro la fine dell’anno. I satelliti completati vengono spediti in Florida ogni due o tre giorni. Presso la struttura di Amazon dedicata alla preparazione del carico utile al Kennedy Space Center, i satelliti pronti per il lancio sono in grado di partire con un preavviso minimo di tre settimane.

Sono previsti due lanci importanti: uno a bordo del razzo Vulcan della United Launch Alliance, in programma verso la fine di ottobre, e un altro lancio di rilievo con il razzo Ariane 6 dalla Guyana francese. Il razzo Vulcan trasporterà 40 satelliti. Il lancio dell’Ariane 6, che prevede la messa in orbita di 36 satelliti, è attualmente in sospeso a causa di un malfunzionamento di una turbopompa.

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