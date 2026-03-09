Amazon Leo arriverà in Germania a maggio

A maggio, Amazon è pronto ad offrire il suo internet satellitare in Germania, come riportano due addetti ai lavori. Questa è la prima alternativa alla controllata di SpaceX, Starlink, che offre i suoi servizi in questo paese dal 2021.

Amazon Leo guarda alla Germania

Il quotidiano tedesco Handelsblatt ha già riportato a metà febbraio i piani di Amazon di diventare attiva in Germania nella prima metà del 2026. “Stiamo per entrare sul mercato”, disse all’epoca Lisa Scalpone, responsabile del business clienti di Amazon Leo.

Il progetto di Amazon, precedentemente noto come “Project Kuiper”, aveva avuto problemi da alcuni anni e avrebbe dovuto iniziare anni fa. Il costo di Amazon Leo finora: circa undici miliardi di euro.

Pochi giorni fa, Don Brown, responsabile del governo di Amazon Leo, ha promosso il servizio durante una conferenza. Amazon intende istituire anche un proprio centro di controllo per le autorità europee: “Sicurezza e sovranità sono le massime priorità nei nostri sistemi”, ha detto Brown.

Vodafone vuole utilizzare il servizio nel 2026

Amazon vuole costruire una rete di circa 7.700 satelliti in orbita terrestre bassa per offrire a clienti privati, aziende e al settore pubblico una connessione Internet veloce in tutto il mondo. In totale, Amazon ha attualmente poco più di 200 satelliti nello spazio, l’obiettivo è raggiungere quota 3mila satelliti nella sua costellazione.

In precedenza, Amazon Leo aveva dichiarato che entro marzo sarebbe stato attivo anche in Usa, Canada e Francia, dove però sta affrontando alcune difficoltà per l’opposizione del comparto Tlc, contrario al suo sbarco a Parigi.

