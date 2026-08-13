Amazon lancia il guanto di sfida a Starlink sul mobile via satellite

Il gigante di Seattle entra nell’arena del mobile via satellite con una costellazione di 5.105 satelliti previsti entro il 2028. Un progetto che sfida direttamente Starlink nel mercato del satellite a orbita bassa (LEO) e la telefonia mobile dove l’operatore di Elon Musk è già molto avanti.

Dopo l’internet satellitare fisso, Amazon si prepara a entrare nel settore della telefonia mobile. Attraverso la sua controllata Leo (precedentemente Kuiper), il colosso tecnologico ha appena presentato una richiesta alla Federal Communications Commission (FCC) Usa per il dispiegamento di una costellazione di 5.105 satelliti in orbita terrestre bassa a partire dal 2028. Questo sistema di connettività diretta al dispositivo (DTD) mira a connettere direttamente gli smartphone standard.

Potenziali utenti

I potenziali utenti potranno usufruire di tutte le funzionalità di un abbonamento tradizionale: chiamate vocali, messaggistica, dati mobili e chiamate di emergenza nelle aree prive di copertura terrestre. “Miliardi di clienti in tutto il mondo vivono in aree non raggiunte dalle reti di comunicazione esistenti”, dice l’azienda. “Il sistema centrale di Amazon Leo contribuirà a colmare questo divario fornendo accesso a banda larga ad alta velocità e bassa latenza a una vasta gamma di clienti, tra cui privati, aziende e agenzie governative”.

Questo annuncio rappresenta una sfida diretta per Starlink, che vanta un vantaggio significativo nel settore. Grazie a una sotto costellazione dedicata di oltre 600 satelliti – su un totale di quasi 10.000 – l’azienda permette già agli smartphone 4G e 5G di ricevere un segnale satellitare senza bisogno di apparecchiature aggiuntive, anche in aree non raggiunte dalle reti cellulari terrestri.

Collaborazioni con gli operatori di telecomunicazioni

Per ovviare al problema delle frequenze, Starlink si affida anche agli operatori di telecomunicazioni, come T-Mobile negli Stati Uniti, Salt in Svizzera e Deutsche Telekom in Europa. Già operativo per l’invio di SMS, il servizio di Elon Musk si sta preparando per la graduale integrazione di chiamate vocali e banda larga mobile.

Si tratta di sviluppi che Amazon Leo sta cercando di recuperare. Con quasi 390 satelliti in orbita dedicati a Internet fisso, l’azienda di Jeff Bezos si sta avvicinando alla soglia di 578 satelliti necessaria per lanciare il suo servizio Internet satellitare. Per accelerare i suoi sforzi in materia di connettività mobile, Amazon prevede di stringere partnership con gli operatori di telecomunicazioni e di sfruttare l’acquisizione di Globalstar, finalizzata ad aprile.

Acquisendo questo gigante satellitare per quasi 11,6 miliardi di dollari, l’azienda ha ottenuto anche l’accesso alla sua infrastruttura e alle sue risorse satellitari esistenti, comprese le licenze di spettro per i servizi satellitari mobili. Questo portafoglio strategico è alla base della richiesta di Amazon di lanciare satelliti in orbita terrestre bassa.

Un contratto con Apple

Ancora più importante, l’acquisizione di Globalstar include la continuazione di un importante contratto con Apple. Apple, che detiene ancora quasi il 20% del suo capitale, ha investito diverse centinaia di milioni di dollari nella costellazione satellitare che supporta le funzionalità SOS e di messaggistica fuori rete dei suoi utenti.

Man mano che il gigante dell’e-commerce dispiega la sua costellazione di 5.105 satelliti, gli iPhone compatibili beneficeranno gradualmente di una copertura voce e dati ampliata. Questo è un modo per l’azienda di assicurarsi un’ampia base di clienti, mentre diversi osservatori stanno già mettendo in discussione il modello di business dei servizi satellitari mobili. Oltre all’accesso alle frequenze mobili, i costi operativi di un satellite in orbita terrestre bassa, che deve essere sostituito ogni sei anni, rimangono superiori a quelli di un satellite dedicato a Internet fisso. Tutto questo per un servizio che costa al cliente finale soltanto pochi euro al massimo. “L’entità degli investimenti contrasta nettamente con i modesti ricavi generati”, avvertono gli autori di un rapporto sull’argomento redatto da Novaspace e BCG.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz