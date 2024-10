Data center, Amazon investe oltre 500 milioni di dollari per sviluppare piccoli reattori nucleari

Generative AI Insights è la rubrica curata da Recomb, il think tank dedicato all’esplorazione dell’impatto e del potenziale dell’AI generativa in vari aspetti della vita umana. Recomb studia l’AI generativa da tutte le angolazioni: professionale, etica, tecnica, legale, economica, ambientale, sociale, educativa e culturale. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Generative AI Insights su Key4biz clicca qui. .

AWS ha annunciato un investimento di oltre 500 milioni di dollari nello sviluppo di piccoli reattori nucleari modulari (SMR) per soddisfare l’aumento della domanda di energia pulita.

L’iniziativa è parte della strategia di Amazon per raggiungere le emissioni zero e supportare la crescente esigenza di alimentare data center, in particolare a causa dell’espansione dei servizi di AI generativa. Amazon collaborerà con Dominion Energy in Virginia e con Energy Northwest nello stato di Washington per la costruzione di questi reattori avanzati, che offrono un’impronta ridotta e tempi di costruzione più rapidi rispetto ai reattori tradizionali.

Gli SMR forniranno energia direttamente alla rete, beneficiando sia Amazon che altri utenti. Questo progetto riflette l’adozione della tecnologia nucleare da parte di Amazon, in un contesto in cui altre aziende tecnologiche, come Google e Microsoft, stanno anch’esse investendo in soluzioni energetiche nucleari per supportare le loro operazioni. L’innovazione degli SMR viene considerata cruciale per affrontare le future esigenze energetiche, con l’obiettivo di garantire energia pulita, sicura e affidabile.

ChatGPT supera i 3 miliardi di visite a settembre

A settembre 2024, ChatGPT ha raggiunto 3,1 miliardi di visite mensili, segnando un aumento del 112% rispetto all’anno precedente. Dopo un boom iniziale seguito da un calo estivo nel 2023, il traffico web ha ripreso a crescere costantemente dal maggio 2024.

Questo ha reso ChatGPT l’undicesimo sito più visitato al mondo, superando piattaforme come Amazon in termini di traffico, ma ancora lontano dai colossi Google e YouTube. L’uso dell’app mobile di ChatGPT è aumentato considerevolmente, con un incremento del 249% su scala globale, grazie a funzionalità avanzate come il riconoscimento vocale e d’immagini.

Negli Stati Uniti, ChatGPT ha superato Bing, con 442,9 milioni di visite rispetto alle 404,3 milioni di Bing nello stesso periodo. Questo suggerisce una crescente fedeltà degli utenti, con un pubblico sempre più stabile e diversificato rispetto al passato. Microsoft rimane comunque un partner strategico di OpenAI, ma ChatGPT continua a espandere la sua base utenti grazie all’offerta di strumenti gratuiti e accessibili.

I leader dell’educazione tedesca chiedono l’integrazione sistematica dell’AI nelle aule scolastiche

I leader dell’educazione in Germania hanno adottato nuove linee guida per l’integrazione dell’AI nei processi educativi. Christine Streichert-Clivot, presidente della Conferenza Permanente dei Ministri dell’Istruzione (KMK), ha sottolineato come l’AI rappresenti un’opportunità per modernizzare l’insegnamento, evidenziando però l’importanza di mantenere standard etici.

La KMK ha approvato un quadro per l’uso dell’AI nelle scuole, con particolare attenzione alla costruzione di un’infrastruttura educativa digitale nazionale e conforme alle normative sulla protezione dei dati.

L’AI è vista come uno strumento per supportare l’apprendimento personalizzato, e vengono incoraggiate collaborazioni tra scienza e scuole per sviluppare approcci pratici e scientificamente fondati. Inoltre, si discute della possibilità di sviluppare un modello di linguaggio AI su misura per il settore educativo. L’uso dell’AI nelle scuole è destinato a cambiare le modalità di esame e valutazione, promuovendo competenze che preparano gli studenti alla vita in un mondo sempre più digitale. La riflessione critica e l’uso etico dell’AI sono considerati aspetti fondamentali da sviluppare tra insegnanti e studenti.

