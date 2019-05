Amazon Fire 7 2019: tablet low cost migliorato, stesso prezzo

Arriva quasi in sordina il nuovo tablet di casa Amazon, ultima versione dell’ormai nota serie Fire: ci riferiamo al nuovo modello da 7 pollici, il Fire 7 appunto, che mantiene anche in questa nuova edizione l’ottimo rapporto tra caratteristiche, prezzo e qualità nell’esperienza di utilizzo. Come ha dichiarato Eric Saarnio, Director di Amazon Devices Europa, pur mantenendo un costo contenuto “abbiamo apportato miglioramenti per gli utenti grazie ad un processore più performante e al doppio della capacità di archiviazione”.

Ma andiamo con ordine e vediamo che cosa offre il nuovo tablet low cost Amazon Fire 7:

Schermo

Il display è un pannello da 7 pollici di tipo IPS, con una risoluzione da 1024 x 600 pixel e una buona resa. La densità di pixel non è eccezionale, circa 170 o poco più, ma nell’uso quotidiano e se non si hanno particolari esigenze, è senza dubbio più che buono.

Connettività

Il nuovo Amazon Fire 7 2019 può contare su una connettività Wifi dual band, sul Blueototh e sul collegamento al computer e alla presa elettrica tramite microUSB (niente type-C): lo stretto indispensabile, quindi, per estendere le funzionalità del tablet e accedere ai servizi Amazon, alla navigazione Internet, etc… Non abbiamo il 4G, ma potrete sfruttare comunque la funzionalità hotspot del vostro smartphone per condividere i GB delle tariffe cellulari che avete sottoscritto.

Fotocamere

In questo Fire di nona generazione troviamo una fotocamera frontale di tipo HD a 720p e una camera posteriore (entrambe da 2 Megapixel). Non vengono approfondite le specifiche ma, come potrete immaginare, si tratta di moduli davvero base, l’essenziale per effettuare videochat o scatti di qualità minima da condividere online sui social. Le foto potranno essere archiviate in un cloud illimitato offerto da Amazon.

Memoria, RAM e processore

La memoria interna del tablet è da 16 GB oppure 32 GB, a seconda della variante scelta: in entrambi i casi è presente uno slot per l’espansione della memoria attraverso le microSD, fino ad un massimo di 512 GB.

Il processore è un quad-core a 1,3 GHz, in grado di far girare il sistema abbastanza bene, in ogni modalità d’utilizzo (ovviamente non pesante o particolarmente intensa): il Fire 7 si rivela un ottimo dispositivo economico da divano, magari per giocare a qualche titolo non troppo esoso di CPU, per guardare film e serie TV in streaming, per leggere ebook, etc… Peccato, invece, per la RAM, solo 1 GB (1,5 GB, invece, nella versione da 8 pollici), un punto debole anche dal punto di vista della longevità (anche se, tenendo conto del prezzo ridotto, ci sta).

Batteria

Secondo i dati resi noti dall’azienda, il Fire 7 può contare su un’autonomia di circa 7 ore in utilizzo, anche mantenendo la connessione attiva.

Altre caratteristiche

Il tablet è il doppio più resistente del nuovo iPad mini, secondo quanto scritto sul comunicato: può resistere egregiamente a cadute, graffi e usura causati dall’uso quotidiano. Non manca l’ingresso jack da 3,5 pollici, né l’accelerometro.

All’interno della scatola

Oltre al tablet e a un cavo USB 2.0, troverete un caricatore da 5 W, in grado di ricaricare completamente il tablet in circa 4 ore.

App non disponibili

Tra le applicazioni non disponibili ufficialmente sul dispositivo troviamo Audible, TIMVISION, Mediaset Play, Sky Go, Infinity e Now TV: se utilizzate questi servizi, quindi, dovrete cercare qualche altro prodotto.

I Fire non hanno il Google Play Store installato ma un marketplace ad hoc di Amazon con diverse app in comune: tuttavia, con una procedura abbastanza semplice per i più smanettoni, potrete installare usare anche lo store di app di Big G senza problemi.

Prezzo e lancio

Il nuovo Amazon Fire 7 2019 è già acquistabile su Amazon a partire da meno di 70 euro. Ecco le cifre ufficiali:

modello 16 GB con offerte speciali: 69,99 euro;

modello 32 GB con offerte speciali: 79,99 euro;

modello 16 GB senza offerte speciali: 84,99 euro;

modello 32 GB senza offerte speciali: 94,99 euro.

Per modello “con offerte speciali” si intende un tablet che visualizza nella schermata di blocco alcuni messaggi pubblicitari di Amazon, che ovviamente non si presentano durante l’uso del tablet. L’acquisto è già possibile da Amazon Italia, con spedizione gratuita.