Amazon e il telemarketing illegale

La giornata in tre news.

Abbiamo scoperto che Amazon non è iscritta al Registro Pubblico delle Opposizioni e i consumatori continuano a ricevere le telefonate di marketing. Può essere sanzionata dal Garante Privacy?Il resoconto dell’evento ‘Le Tlc per la crescita del Paese‘ organizzato dal Dipartimento Media e Tlc di Fratelli d’Italia, un settore fondamentale che soffre e su cui il prossimo Governo dovrà intervenire.L’Agenda completa dell’executive webinar che si terrà il 21 settembre dalle ore 11:00 dal titolo “Tutto sui droni, dall’uso in scenari d’emergenza fino al servizio taxi”. Come partecipare.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.