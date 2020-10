Amazfit Band 5: smartband low cost con Alexa, saturazione ossigeno e AI

Huami non è particolarmente nota sul mercato italiano con il suo nome, ma una sua linea di prodotti sicuramente lo è: stiamo parlando delle smart band Amazfit, ottimi wearable per rapporto qualità-prezzo e dotate di interessanti caratteristiche. Uno dei braccialetti smart annunciato di recente dal gruppo asiatico è la Amazfit Band 5 che, almeno sulla carta, sembrerebbe un vero e proprio best buy.

Design e caratteristiche principali

La Amazfit Band 5 è dotata di un design abbastanza in linea con altri prodotti simili disponibili sul mercato, forse anche troppo: come possiamo vedere dalle immagini, si assomiglia tantissimo alle Mi Band di Xiaomi. I dati tecnici principali del braccialetto sono i seguenti:

dimensioni: 47,2 x 18,5 x 12,4 mm;

peso: 12 grammi;

display: 1,1 pollici 2.5D, con risoluzione di 294 x 126 pixel e protezione dalle impronte.

Lo schermo sembrerebbe particolarmente luminoso e utilizzabile senza problemi anche sotto la luce del sole. Ma che cosa offre di più questa smart band rispetto ad altri prodotti?

Ovviamente non è possibile sfruttare delle offerte Internet mobile direttamente sul dispositivo, magari attraverso eSIM: l’Amazfit Band 5 si appoggia allo smartphone attraverso il Bluetooth e può essere gestito in modo più avanzato tramite l’app dedicata di Huami.

I punti di forza dell’Amazfit Band 5

Ma la smart band ha alcuni assi nella manica che potrebbero davvero fare la differenza:

integrazione con Alexa: grazie a questo supporto si potranno utilizzare i comandi vocali direttamente dal bracciale per interfacciarsi con l’assistente virtuale di Amazon;

sistema di controllo dei livelli di stress ed esercizi di respirazione dedicati per tornare alla normalità;

cardiofrequenzimetro migliorato rispetto alle versioni precedenti del bracciale;

sensore Sp02, per misurare la saturazione dell’ossigeno;

11 attività sport integrate;

possibilità di utilizzarlo in acqua, anche a grandi profondità (è dotato anche di certificazione 5 ATM);

monitoraggio del sonno più preciso ed avanzato, grazie ad un sistema di intelligenza artificiale più raffinato.

Non mancano nemmeno le altre funzionalità ormai consuete in una smart band, come ad esempio la possibilità di gestire notifiche e chiamate, la personalizzazione delle watch faces, il contapassi, la sveglia e tanto altro.

Sempre grazie all’intelligenza artificiale si potranno avere dati e consigli precisi a seconda dell’utilizzo e dei dati inseriti dall’utente, per restare in salute e avere delle motivazioni in più per rimanere attivi durante la giornata

Autonomia

Un altro punto di forza del nuovo Amazfit è la durata della batteria da 125 mAh, che riesce a raggiungere anche i 15 giorni con un utilizzo standard. Disattivando il monitoraggio continuo dell’attività cardiaca e di altri automatismi, quindi, si potrebbe arrivare anche ad un mese, come abbiamo già testato su dispositivi simili (Mi Band in primis).

Un po’ lentina, invece, la ricarica, che necessita di circa 2 ore per un ciclo totale.

Insomma, l’Amazfit Band 5 porta la linea di braccialetti intelligenti di Huami ad un livello più alto, grazie all’implementazione di sistemi di monitoraggio avanzati e ad un motore AI di buona qualità. Sia chiaro, non stiamo parlando di un prodotto perfetto e “premium” alla Apple Watch, ma per chi vuole spendere poco per una smart band e avere un buon dispositivo per tracciare la propria forma fisica e l’attività fisica, è sicuramente da tenere d’occhio.

La Band 5 è già in commercio negli States ad un prezzo di 49,99 dollari, pari a circa 43 euro secondo il cambio attuale. In queste settimane dovrebbe arrivare anche in Europa, anche se non sappiamo ancora se il prezzo si manterrà lo stesso. Il bracciale viene distribuito in 3 colorazioni: Midnight Black, Orange e Olive.