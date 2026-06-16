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Amato da Hepburn e James Bond, ecco il “resort della pace” tra Usa e Iran

Amato da Hepburn e James Bond, ecco il “resort della pace” tra Usa e Iran

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Amato da Hepburn e James Bond, ecco il “resort della pace” tra Usa e Iran Adnkronos

(Adnkronos) – Affacciato sulle acque del lago di Lucerna in Svizzera e arroccato a quasi 900 metri di quota, il Burgenstock Resort dovrebbe ospitare questo venerdì la storica firma del memorandum d’intesa tra Iran e Stati Uniti. Dal matrimonio blindato di Audrey Hepburn ai retroscena di James Bond, fino al vertice sull’Ucraina del 2024, il resort si è affermato negli anni come fortezza prediletta della diplomazia e del jet-set. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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