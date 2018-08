Alto Adige accelera sulla mobilità elettrica e sostiene gli acquisti delle aziende. La mappa delle stazioni

La Provincia di Bolzano chiama le imprese a raccolta attorno al Piano per la mobilità elettrica e sostenibile, “fino a 4.000 euro per l’acquisto di un’auto elettrica e fino a 2.000 euro per l’acquisto di una ibrida plugin”. Aiuti anche per l’installazione di stazioni di ricarica per il 70% della spesa.

La Provincia autonoma di Bolzano offre agevolazioni “fino a 4.000 euro per l’acquisto di un’auto elettrica e fino a 2.000 euro per l’acquisto di una ibrida plugin”. È quanto si legge sul sito dell’ente locale che in occasione degli eTestDays 2018 ha rilanciato il suo Piano per la mobilità elettrica e sostenibile sul territorio dell’Alto Adige, sia per i privati, sia per le aziende.

La manifestazione, che si è tenuta dal 18 luglio al 3 agosto, ha visto 61 aziende del territorio dell’Alto Adige impegnate alla guida di auto elettriche a batteria e plugin.

L’ente provinciale offre alle aziende che acquistano un motorino o una bicicletta elettrica per il trasporto di merci un contributo fino al 30% del prezzo d’acquisto, per un importo massimo rispettivamente di 1.000 e 1.500 euro.

La Provincia sostiene anche l’installazione di stazioni di ricarica fino al 70% della spesa sostenuta per un importo massimo di 1.000 euro.

“Le aziende e le organizzazioni che hanno partecipato ai test – ha affermato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher – possono trasformarsi in importanti ambasciatori di questa nuova forma di mobilità, aiutando a sensibilizzare le persone verso i veicoli elettrici“.

La Provincia, dal suo punto di vista, si muove con i previsti sostegni finanziari nei confronti di chi decide di acquistare veicoli o stazioni di ricarica: “Si tratta di un tassello importante della nostra politica per una mobilità sostenibile nell’arco alpino – ha precistao Kompatscher – in grado di garantire un ambiente più pulito e una migliore qualità di vita degli altoatesini“.

Su 670 richieste di partecipazione agli eTestDays di Bolzano, hanno potuto provare gratuitamente per 4 giorni un’auto elettrica 61 aziende locali. In totale, sulle strade dell’Alto Adige, sono circolati 24 veicoli a energia pulita fra auto elettriche, ibride plug-in e alimentate a idrogeno.

Nei 4 giorni di prova, le aziende hanno ricevuto una carta gratuita da Alperia per rifornirsi presso le oltre 70 stazioni di ricarica dislocale sul territorio provinciale (mappa aggiornata).

I riscontri avuti da Green Mobility, lo strumento di STA (Strutture Trasporto Alto Adige) e Provincia di Bolzano che si occupa di mobilità sostenibile, sono stati più che soddisfacenti: “Pagelle positive, da parte dei partecipanti, per quanto riguarda comfort di guida, durata della ricarica e capillarità della presenza delle stazioni di ricarica. Unico neo, il tempo necessario a completare le operazioni di ricarica della batteria”, si legge in una nota dell’ente provinciale.

Alcune delle aziende che hanno partecipato ai test starebbero valutando la possibilità di acquistare un veicolo elettrico.

Le domande per gli incentivi possono essere presentate fino al 31 dicembre 2018.

Gli eTestDays sono stati organizzati dalla Provincia di Bolzano e da STA, con la collaborazione di Alperia, Federazione Raiffeisen, Assoimprenditori, Unione commercio, gli artigiani dell’Apa, gli albergatori dell’Hgv, Cna, Bauernbund, il network Economia Alto Adige e la Camera di commercio.