Allievi (Adidas): “Non esistono ostacoli insormontabili”

(Adnkronos) – “Non esistono ostacoli insormontabili, esiste sempre una maniera di riuscire a passare oltre anche quello che ci sembra un muro più alto che non riusciamo a passare”, ha dichiarato Pietro Allievi, Gm di Adidas Italia, a margine dell’evento The visionary exchange” che si è svolto ieri a Palazzo Visconti a Milano e che ha riunito professionisti di diverse aziende per discutere dell’evoluzione della leadership e del rapporto tra persone, i consumi e le innovazioni.

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