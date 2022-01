Allianz tra i brand più forti al mondo

Nel rapporto Global 500 di quest’anno pubblicato da Brand Finance, società leader nella consulenza strategica sui brand, Allianz si è posizionata al 30° posto nella classifica dei brand di maggior valore al mondo. Tra i 100 marchi assicurativi di più alto valore a livello globale, Allianz si è classificata al primo posto tra le compagnie assicuratrici operanti a livello internazionale. Lo ha annunciato Brand Finance.

Il rating conferma il posizionamento di Allianz come uno dei brand più forti al mondo. Tra i motivi principali dell’upgrade in classifica ci sono il miglioramento delle prospettive di crescita dopo l’incertezza indotta dal Coronavirus e un aumento nel Brand Strenght Score riferito ad Allianz.

Grazie al business Asset Management con 2,5 trilioni di euro di asset under management, il valore complessivo del marchio Allianz è aumentato del 12% raggiungendo quasi 39 miliardi di euro.

“Questa notizia non solo conferma la forza del brand Allianz, ma dimostra anche che Allianz è più che un leader nel settore assicurativo“, ha affermato Serge Raffard, Group Strategy, Marketing, Distribution Officer di Allianz SE.

Con un eccellente rating di forza del marchio nella fascia AAA, Allianz potrà utilizzare il proprio brand come facilitatore chiave per estendere il business a nuove categorie di attività vicine al business tradizionale. La crescente forza di Allianz, unita alla digitalizzazione, consente una creazione di valore ancor più significativa come società che opera in vari settori, come quello dei servizi finanziari. Come annunciato durante il Capital Markets Day alla fine del 2021, Allianz farà leva sui propri purpose e brand per generare una crescita redditizia e orientare alla centralità del cliente la propria strategia per il 2022 e oltre.

“Sono molto orgoglioso di condividere questa fantastica notizia all’inizio del 2022. Essere valutati al 30° posto tra i brand globali più forti riflette il duro lavoro e la strategia che stanno dietro al marchio Allianz in costante crescita“, ha affermato Christian Deuringer, Head of Global Brand & Marketing di Allianz SE.