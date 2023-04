Allianz torna in comunicazione con la campagna istituzionale “Pronti al meglio”

Al via la nuova versione della campagna di comunicazione “Pronti al meglio” diAllianz S.p.A., la compagnia guidata dall’Amministratore Delegato Giacomo Campora.

La campagna pubblicitaria, da ieri in TV e su tutte le principali piattaforme digitali in Italia, rinforza il posizionamento del brand Allianz che pone il concetto di “preparazione” alla vita al centro del rapporto con i suoi clienti ampliandolo, rispetto al passato, con un focus sugli ambiti oggetto della protezione Salute, Casa e Famiglia e sul ruolo centrale dell’Agente quale figura consulenziale per la clientela ed elemento essenziale nella costruzione del rapporto di fiducia con la Compagnia.

Si rinnova così l’invito ad essere sempre orientati a vivere con entusiasmo e fiducia il bello della vita.

Nello spot Allianz dialoga attivamente con il cliente, vero protagonista e decisore delle proprie scelte di vita e sempre pronto a fronteggiare le sfide nel migliore dei modi grazie alla scelta consapevole di assicurarsi. In questo modo, Allianz reinventa il ruolo dell’assicurazione, trasformandolo da mera protezione ad una forma più attiva di condivisione di competenze utili alla vita.

Filo conduttore della campagna si conferma l’acqua, metafora di una vita da assaporare al massimo, se ben preparati ad affrontarla nelle situazioni più complesse che talvolta si presentano. Quando sei protetto da una copertura assicurativa, puoi goderti la vita al meglio, guardando al futuro con positività.

Carlo Balzarini, responsabile marketing di Allianz S.p.A. ha sottolineato: “Allianz in Italia riconferma una campagna di grande successo avviata dal gruppo a livello globale nel 2022, che ci avvicina ancora di più ai nostri clienti e riconferma la centralità e la grande professionalità dalla rete degli Agenti Allianz quale elemento chiave per offrire la migliore consulenza ai clienti presenti e futuri”.

Lo spot da 30” è on air dal 16 aprile per tre settimane sulle maggiori reti televisive durante il prime time e nel corso dei principali eventi sportivi del periodo, mentre si protrarrà sulle piattaforme digitali per ulteriori due settimane fino al 20 maggio. La campagna è stata realizzata in collaborazione con l’agenzia Wieden+Kennedy di Amsterdam e in Italia rivista con Ogilvy; la pianificazione media è curata da Carat.