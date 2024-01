Allianz si riconferma “Top Employer Italia” nel 2024

Allianz Italia continua a distinguersi per il valore e la sostenibilità delle sue best practice in ambito HR ottenendo anche nel 2024, per il quarto anno consecutivo, la Certificazione Top Employers Italia. Inoltre, per il suo ambiente di lavoro inclusivo e innovativo, viene riconfermata EDGE Move per le sue politiche aziendali in favore dell’uguaglianza e dell’impegno nella parità di genere. L’analisi condotta da EDGE, standard di certificazione globale indipendente per i temi legati a Diversity, Equity and Inclusion, evidenzia i continui progressi realizzati rispetto alla certificazione del 2021 soprattutto per l’equità salariale e per le opportunità di sviluppo di carriera.

La Compagnia assicurativa, guidata dall’Amministratore Delegato Giacomo Campora, ha da sempre investito fortemente in programmi di sviluppo e crescita del suo capitale umano, promuovendo un ambiente etico ed evoluto grazie anche alla forza ed allo stimolo del grande Gruppo internazionale di cui è parte.

La Certificazione Top Employers Italia è il risultato di un’accurata analisi effettuata da Top Employers Institute, ente certificatore globale, che ha verificato il raggiungimento e mantenimento degli elevati standard richiesti nelle strategie e pratiche HR di Allianz, che si è in particolare distinta, con un punteggio pari al 100%, nelle seguenti aree: Business Strategy, People Strategy, Leadership, Organisation & Change, Employer Branding, Purpose & Values, Ethics & Integrity.

“Siamo lieti di aver ottenuto anche nel 2024, per il quarto anno consecutivo, la Certificazione Top Employers Italia e, per la seconda volta, la Certificazione EDGE Move, riconoscimenti prestigiosi a livello internazionale, che confermano il valore delle nostre politiche e delle best practice aziendali. Investiamo strategicamente nel creare un ambiente lavorativo inclusivo e meritocratico, che valorizzi e sostenga il percorso professionale e personale di tutti i nostri dipendenti. Promuovendo le competenze e lo sviluppo ed offrendo molte iniziative di welfare, siamo determinati a garantire che ogni membro del nostro grande team possa realizzare il proprio potenziale, crescendo non solo professionalmente ma anche personalmente all’interno della nostra realtà” ha dichiarato Letizia Barbi, Direttore Risorse Umane di Allianz S.p.A.

Allianz ha inoltre nuovamente conseguito a livello globale la Certificazione EDGE, acronimo diEconomic Dividends for Gender Equality, sviluppata dalla Edge Certified Foundation che è lo standard di certificazione principale, da rinnovarsi ogni due anni, per le aziende che si impegnano nella realizzazione dell’uguaglianza di genere.

EDGE misura diversi aspetti dell’equità di genere, che vanno dalla parità di retribuzione, alla rappresentanza di genere, ai processi e alla cultura aziendale. Nel 2023, la Certificazione ha interessato il 73% dell’organico globale del Gruppo Allianz e 73 aziende del Gruppo situate in molti paesi del mondo. Con la prima certificazione EDGE nel 2021, il 60% delle aziende del Gruppo aveva raggiunto il livello “EDGE Assess”. Ora, quasi il 65% delle aziende del Gruppo Allianz certificate ha raggiunto il livello superiore “EDGE Move”, con un aumento di quasi 25 punti percentuali rispetto al 2021.

Allianz Italia ha confermato il livello EDGE Move già ottenuto nel 2021.