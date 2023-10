Allianz Milano: svelata in Torre Allianz la squadra 2023/2024

Allianz e Powervolley Milano hanno presentato oggi il nuovo volto della squadraAllianz Milano 2023/2024 presso la Torre Allianz, quartier generale del Gruppo assicurativo-finanziario che èTitle Sponsor della squadra maschile di pallavolo meneghina.

La presentazione ufficiale si è svolta nell’Auditorium della Torre Allianz, alla presenza della stampa e dei partner/sponsor, con gli interventi del Presidente del club sportivo Lucio Fusaro, accompagnato dalla squadra al completo, del Coach Roberto Piazza e del Direttore Generale di Allianz S.p.A. Maurizio Devescovi.

Relatori ed ospiti illustri a rappresentare le istituzioni politiche e sportive del territorio: Martina Riva, Assessore dello Sport del Comune di Milano, Rosanna Volpe, Presidente di Milanosport, Marco Riva, Presidente del Comitato Regionale CONI Lombardia, Massimo Sala, Presidente di FIPAV Milano-Monza-Lecco e Massimo Achini, Presidente del CSI. Moderatori d’eccezione per un parterre così ricco di ospiti, le due voci distinguibili di Radio LatteMiele, partner radiofonico della società meneghina, Anna Patti e Andrea d’Agostino.

L’accordo di partnership tra Allianz e la Powervolley Milano risale al giugno del 2019, trovando conferma nel sodalizio di questi anni anche per le prossime stagioni. Intervenendo alla presentazione della squadra, il Presidente e Patron del Powervolley Milano Lucio Fusaro ha dichiarato: “La stagione che sta per iniziare è la quinta a Milano ed è anche la quinta al fianco di Allianz. Abbiamo vissuto insieme gli anni del Covid, del pubblico al 50%, e, superato questo periodo, abbiamo raggiunto durante l’ultimo campionato e per la prima volta un “pubblicone” a coronare una stagione straordinaria. Abbiamo iniziato la nostra avventura con un progetto sportivo, mettendocela tutta per vincere. La partnership con Allianz, il supporto del suo Direttore Generale, Maurizio Devescovi, insieme all’attività della Fondazione Allianz Umana Mente hanno trasformato il nostro lavoro in un progetto valoriale, che si declina nell’impegno in Volley4all, per dare visibilità agli “invisibili” e in Training for Future con i giovani del Csi”.

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A. ha commentato: “Siamo lieti di ospitare anche quest’anno qui in Torre Allianz la presentazione dell’Allianz Milano. Allianz è divenuta un po’ la “casa del volley milanese” e siamo molto felici della nostra partnership con la società del Presidente Lucio Fusaro per i grandi risultati sportivi e soprattutto per le attività a favore del sociale realizzate insieme, come il progetto Volley4All della nostra Fondazione Allianz Umana Mente, sviluppato all’Allianz Cloud sin dal 2019 prima della pandemia, sia per le tante iniziative messe in campo per il settore delle giovanili con i Diavoli Rosa dell’Allianz Milano, avvicinando i più giovani ai valori e alla cultura dello sport”.

L’evento in Torre Allianz, che ha visto presente la squadra al gran completo, con giocatori e staff tecnico, è stato anche l’occasione per presentare sia la nuova maglia di gioco dell’Allianz Milano con l’official technical partner Errea, sia per celebrare i risultati delle squadre giovanili dei Diavoli Rosa.

Ecco il roster dell’Allianz Milano stagione 2023/2024

§ N 1 – Matey KAZIYSKI Schiacciatore§ N 2 – Osniel Lasaro MERGAREJO Schiacciatore § N 4 – Nicola ZONTA Palleggiatore § N 5 – Damiano CATANIA Libero § N 6 – Marco VITELLI Centrale§ N 7 – Ferre REGGERS Opposto § N 8 – Agustin LOSER Centrale § N 10 – Andrea INNOCENZI Centrale § N 11 – Matteo PIANO Centrale § N 14 – Yuki ISHIKAWA Schiacciatore § N 16 – Paolo PORRO Palleggiatore § N 17 – Luca COLOMBO Libero § N 30 – Petar DIRLIC Opposto

Staff tecnico