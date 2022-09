Allianz è Official Partner di X Factor 2022

L’Allianz Cloud e la Torre Allianz a Milano sedi di eccezione per la registrazione delle Audition, dei Bootcamp e della puntata di Last Call.

Allianz diviene per la prima volta Official Partner di X Factor, l’iconico show Sky Original prodotto da Fremantle che sarà in onda ogni giovedì alle 21.15 dal prossimo 15 settembre su Sky Uno e in streaming su NOW. Allianz, con il suo brand che campeggia sia sulla cupola a nuvola dell’Allianz Cloud, una delle strutture milanesi più note per ospitare eventi sportivi e di intrattenimento, sia sulla Torre Allianz a CityLife, sarà pertanto cornice d’eccezione di #XF2022, ed in particolare delle prime 6 puntate dedicate alle selezioni. Si tratta di un progetto multipiattaforma realizzato grazie alla collaborazione con Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, e Fremantle, che permetterà ad Allianz di accompagnare i concorrenti ed i fan del programma nella fase più sorprendente dello show, le selezioni.

Da sempre, Allianz crede nel talento in ogni forma e ambito: nello sport, nell’arte e nella musica. Pertanto, il punto di contatto che ha dato origine alla partnership tra la compagnia assicurativa e il programma è rappresentato dai temi del talento e della preparazione, il “get ready for the best”, grazie allo sviluppo delle proprie potenzialità, all’allenamento e alla tenacia, alla cultura del feedback e alla meritocrazia. Tutti valori molto sentiti in Allianz, ovunque nel mondo, tra i propri dipendenti.

Carlo Balzarini, Head of Market Management & Network Communication di Allianz S.p.A., ha commentato: “Saper cogliere e sviluppare il talento delle persone è la ricetta per creare il successo, consentendo a chi ha “l’X Factor” di liberare tutto il proprio potenziale. Siamo lieti di questa partnership con un programma iconico come X Factor e che il brand Allianz sia la cornice d’eccezione di molte puntate di questa edizione registrate all’Allianz Cloud prima e in Torre Allianz poi, associandoci allo storytelling dello show”.

All’Allianz Cloud di piazza Stuparich a Milano sono state infatti registrate le puntate dedicate alle selezioni, a partire dalle Audition, in cui gli aspiranti concorrenti giocano le proprie carte davanti ai quattro giudici e al pubblico presente nel palazzetto per approdare alle fasi successive di selezione, inseguendo il sogno finale dei Live Show.

Hanno avuto l’Allianz Cloud come cornice anche le due puntate dei Bootcamp, in cui gli artisti hanno potuto progredire verso le scelte finali dei giudici. Scelte che hanno preso forma nella puntata di Last Call. Durante le puntate dedicate alle selezioni sarà protagonista in un momento dedicato anche la Torre Allianz, progettata da Arata Isozaki e Andrea Maffei, tra i simboli del nuovo skyline milanese ed edificio più alto d’Italia con i suoi 50 piani e 209 metri d’altezza.

Ma naturalmente i veri protagonisti sono i 12 concorrenti selezionati dai giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi per fronteggiarsi nelle loro quattro rispettive squadre ai Live Show, che inizieranno il 27 ottobre per un’edizione condotta da Francesca Michielin che si preannuncia imperdibile.

Il tema del talento, che va allenato e coltivato ogni giorno per poter realizzare i propri sogni, è anche raccontato nell’ultima campagna di comunicazione internazionale di Allianz “Pronti al meglio” (“Get ready for the best”), nuovamente on-air in questi giorni, riproponendo il ruolo dell’assicurazione, elevandolo da semplice protezione a una dimensione più attiva di preparazione alla vita, essendo così pronti ad affrontare ogni sfida. Allianz accompagnerà le prime puntate di #XF2022 anche con uno spot nei break del programma, una campagna digital e una intensa presenza sui social.

X Factor 2022 è dal 15 settembre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.