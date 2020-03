Allianz S.p.A. ed il Gruppo Sapio S.p.A. forniranno gli impianti di distribuzione, l’ossigeno e i gas medicali per la terapia intensiva in Fiera Milano.

Allianz S.p.A. ed il Gruppo Sapio S.p.A. annunciano di aver deciso di intervenire in partnership a sostegno dell’ospedale di terapia intensiva che sarà realizzato negli spazi della ex Fiera di Milano, fornendo gli impianti di distribuzione, l’ossigeno e i gas medicali per la terapia intensiva.

Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. ha dichiarato: ”Il Gruppo Sapio, una eccellenza europea che produce gas industriali e medicali, ha offerto, tramite il Vice Presidente Maurizio Colombo, l’opportunità al Gruppo Allianz di sostenere questo straordinario progetto Italiano”.

Maurizio Colombo, Vice Presidente del Gruppo Sapio, ha commentato: ”Le competenze del nostro Gruppo, unite alle risorse di una Compagnia come Allianz, vengono messe a disposizione della Lombardia. È un onore per me e per il Presidente Dossi poter fare la nostra parte in questo importante progetto”.