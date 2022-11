Allianz diventa Top Partner delle Fiamme Oro della Polizia di Stato

Allianz S.p.A., la Compagnia guidata da Giacomo Campora, ha annunciato oggi la sponsorizzazione del Gruppo Sportivo Polizia di Stato Fiamme Oro e delle sue Sezioni Giovanili, di cui diviene Top Partner con un accordo valido fino al 2028, affiancando così il brand Allianz al prestigio del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, che dal 1954, grazie all’impegno e alla preparazione delle sue atlete e dei suoi atleti, contribuisce fortemente ad accrescere il patrimonio sportivo nazionale.

Allianz, che nel 2021 è divenuta Partner Assicurativo Mondiale dei Movimenti Olimpico e Paralimpico fino al 2028, sostiene da tempo la cultura e lo sport come strumenti di coesione e sinergia tra pubblico e privato anche al fine di promuovere lo sviluppo dei territori e delle comunità, oltre a porre in evidenza l’importanza di una maggiore inclusione sociale.

L’evento ufficiale per il lancio della collaborazione con il Gruppo Sportivo Fiamme Oro e per la presentazione delle nuove uniformi sportive della Polizia di Stato si è svolto a Milano nell’Auditorium della Torre Allianz, alla presenza di ben 100 atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, protagonisti dell’iniziativa. Numerosi gli esponenti di moltissime discipline Olimpiche e Paralimpiche del nostro Paese, tra cui Marcell Lamont Jacobs, Irma Testa e Sofia Raffaeli.

Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. ha commentato: “Allianz è onorata di poter sostenere il Gruppo Sportivo Fiamme Oro, partendo dalle attività giovanili fino ad arrivare alle atlete ed atleti che rappresentano l’Italia ai massimi livelli mondiali in tante diverse discipline. Preparazione, impegno quotidiano, resilienza, eccellenza tecnica, competitività e correttezza sono valori che Allianz condivide e fa propri, ogni giorno”.

Francesco Montini, Presidente delle Fiamme Oro ha dichiarato: “Siamo onorati di avere intrapreso un percorso sinergico con la prestigiosa Società Allianz S.p.A.. Sono certo che il sostegno fornito da Allianz garantirà nei prossimi anni un più facile approdo agli obiettivi istituzionali del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro, implementando la competitività e l’immagine del sodalizio sportivo cremisi”.

La partnership

In virtù dell’accordo con il Gruppo Sportivo Fiamme Oro, il brand Allianz sarà visibile in esclusiva sulle nuove uniformi sportive ufficiali degli atleti e dei paratleti della Polizia di Stato, inclusi i kit sportivi, e la compagnia assicurativa potrà realizzare shooting, campagne pubblicitarie e di comunicazione digitale con la presenza di atleti.

La partnership offrirà ad Allianz anche la possibilità di brandizzare alcuni centri sportivi delle Fiamme Oro in alcuni impianti nazionali e consentirà ad Allianz diritti di ospitalità in esclusiva per iniziative esperienziali speciali.

Riguardo alla partnership con le Sezioni Giovanili Fiamme Oro, Allianz avrà la qualifica di Top Partner e potrà brandizzare i kit sportivi inclusa l’uniforme ufficiale.

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A. ha commentato: “Una cultura dello sport inclusiva passa anche ed in particolare dai settori giovanili, che il Gruppo Sportivo Polizia di Stato Fiamme Oro sviluppa con grande sensibilità e attenzione. Un approccio allo sport in cui ci riconosciamo pienamente, come già nelle nostre iniziative a supporto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dell’Italia Team e del Comitato Italiano Paralimpico”.