Allianz Direct e Lynk & Co insieme per la prima volta

Allianz Direct S.p.A., leader delle assicurazioni auto online in Italia 1, e Lynk & Co, prima società di servizi di mobilità in Europa ad offrire un servizio di abbonamento mensile di car membership e sharing, hanno avviato una partnership per i clienti digitali sul mercato italiano.

In linea con il concept Lynk & Co – pensato per i clienti urbani e aperti a nuovi modelli di mobilità tra cui lo sharing tra privati o il “peer to peer” – Allianz Direct offre, con un’esperienza di acquisto completamente digitale, una tariffa dedicata ai clienti retail che possiedono e intendono assicurare un’auto Lynk & Co.

“Siamo sempre alla ricerca di soluzioni per rendere la mobilità più accessibile. La partnership con Allianz Direct evidenzia l’importanza di abbracciare e portare nuovi modelli come lo sharing peer-to-peer a tutti”, ha affermato Alain Visser, Amministratore Delegato di Lynk & Co.

La partnership in Italia rafforza l’accordo a livello europeo già avviato nel 2021 tra Allianz Partners – azienda leader nelle soluzioni assicurative e di assistenza B2B2C – e Lynk & Co a supporto del programma mensile di car membership e sharing, nei mercati europei in cui Lynk & Co è presente.