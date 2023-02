“Allianz aderisce a M’illumino di Meno spegnendo la Torre Allianz a Milano“

Per sensibilizzare sul tema del risparmio energetico e dei cambiamenti climatici, Allianz S.p.A.aderisce anche quest’anno all’iniziativa M’illumino di Meno, promossa dalla popolare trasmissione Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per la Sostenibilità ESG, che dal 2022 è riconosciuta quale Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili*.

Giovedì 16 febbraio, infatti, verranno simbolicamente spente dalle 20 alle 20.30 le luci e le insegne della Torre Allianz di Milano, il grattacielo più alto d’Italia per numero di piani (50), riconoscibile anche a grande distanza.

Quest’anno la tradizionale adesione a M’illumino di Meno, per il sesto anno consecutivo, è stata affiancata dalla salita a piedi sino al 47° piano della Torre Allianz da parte di un gruppo sportivo dilettantistico di 10 atlete e atleti – tutti esperti di scalate urbane – guidato dalla trainer Elisa Corradi, che ha così voluto testimoniare uno stile di vita salutare e amico dell’ambiente. L’ascesa si è sviluppata lungo le scale dell’edificio che nel 2018 e 2019 sono state decorate con un murale eseguito dagli street artist Ortica Noodles, insieme a circa 700 dipendenti di Allianz e oltre un centinaio di persone con disabilità coordinate dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE. L’opera, che si intitola “Il Giro del mondo in 50 piani”, è ispirata alla presenza internazionale di Allianz in oltre 70 paesi del mondo. Nel marzo 2019 è stato certificato da Guinness World Records® come il murale più ampio del mondo realizzato lungo le scale di un edificio – largest stairwell mural (mq 2.980,59).

Sabato 25 marzo, inoltre, Allianz prenderà parte a un’ulteriore iniziativa internazionale di sensibilizzazione ecologica, Ora della Terra – Earth Hour promossa dal WWF, cui aderisce dal 2009, spegnendo dalle 20.30 alle 21.30 luci e insegne dell’iconico grattacielo progettato da Arata Isozaki e Andrea Maffei a Milano, oltre a quelle dell’altra sede principale di Allianz a Trieste.