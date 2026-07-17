All’Esa di Frascati un computer quantistico per capire meglio i cambiamenti climatici (e contrastarli)

Installato Bell-1 presso la sede italiana dell’Agenzia spaziale europea. Il progetto pilota punta a integrare calcolo quantistico e sistemi ad alte prestazioni per sviluppare nuovi algoritmi destinati all’Osservazione della Terra.

Ogni giorno i satelliti dell’Agenzia spaziale europea generano enormi quantità di dati complessi utilizzati per le scienze della Terra, la modellizzazione climatica, la risposta alle catastrofi e numerose applicazioni di interesse sociale.

Con la continua crescita dei volumi di informazioni e il crescente ricorso all’apprendimento automatico per analizzarle, i limiti dei sistemi informatici tradizionali stanno però diventando sempre più evidenti.

Per affrontare questa sfida, l’ESA ha avviato una sperimentazione dedicata al calcolo quantistico, una tecnologia che potrebbe aprire nuove modalità di elaborazione dei dati satellitari e rendere più rapide ed efficaci sia la ricerca scientifica sia le decisioni legate alle principali sfide ambientali e climatiche.

Bell-1 installato nella sede ESA di Frascati

Grazie a una collaborazione con l’azienda di tecnologia quantistica Equal1, il computer quantistico Bell-1 è stato installato presso la sede dell’ESA a Frascati, in Italia.

Il sistema sarà integrato nell’infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni dell’Agenzia e verrà utilizzato per valutare concretamente le possibili applicazioni dell’informatica quantistica nell’ambito dell’Osservazione della Terra.

L’obiettivo è verificare se l’unione tra sistemi classici e quantistici possa migliorare l’elaborazione di grandi quantità di dati satellitari, accelerando lo sviluppo di nuovi strumenti per la ricerca e il monitoraggio del pianeta.

Come funzionano i computer quantistici

I computer quantistici elaborano le informazioni in modo differente rispetto ai sistemi convenzionali.

Mentre i computer classici utilizzano bit che possono assumere il valore di 0 oppure 1, i sistemi quantistici impiegano i qubit, capaci di rappresentare più stati contemporaneamente grazie a proprietà della meccanica quantistica come la sovrapposizione e l’entanglement.

Queste caratteristiche consentono ai computer quantistici di esplorare simultaneamente molte possibili soluzioni e, per determinate categorie di problemi, di raggiungere risultati più efficienti o di qualità superiore rispetto agli approcci tradizionali.

Il vantaggio quantistico è ancora da dimostrare

L’applicazione concreta del calcolo quantistico all’Osservazione della Terra rappresenta tuttavia una sfida ancora aperta.

I dati satellitari sono generalmente molto estesi, complessi e caratterizzati dalla presenza di rumore. Allo stesso tempo, gli attuali computer quantistici presentano ancora limiti in termini di dimensioni, stabilità dei qubit e tassi di errore.

La ricerca si concentra quindi sull’individuazione degli ambiti nei quali il calcolo quantistico possa offrire un vantaggio reale e sui problemi che potrebbero essere affrontati più efficacemente attraverso sistemi ibridi, nei quali computer classici e quantistici lavorano insieme.

Equal1: “Un modello per affrontare le grandi sfide scientifiche”

Secondo Brendan Barry, chief technology officer di Equal1, l’obiettivo dell’azienda è rendere disponibile un calcolo quantistico pratico, scalabile e utilizzabile da organizzazioni come l’ESA.

«L’integrazione del nostro hardware quantistico nell’ambiente di calcolo ad alte prestazioni dell’ESA non solo accelererà la ricerca critica nell’ambito dell’Osservazione della Terra, ma fungerà anche da modello per mostrare come i sistemi quantistici e classici possano affrontare in modo collaborativo grandi sfide scientifiche», ha dichiarato Barry.

La collaborazione punta quindi non soltanto a sperimentare nuove soluzioni per i dati satellitari, ma anche a creare un modello replicabile per l’integrazione tra infrastrutture di supercalcolo e tecnologie quantistiche.

ESA: dati sempre più complessi da elaborare

Il direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA ha sottolineato come la quantità e la complessità dei dati stiano mettendo alla prova anche i sistemi di calcolo più avanzati.

«L’Osservazione della Terra sta entrando in un’era in cui la portata e la complessità dei dati mettono alla prova anche i nostri sistemi di calcolo più avanzati», ha spiegato.

L’introduzione del calcolo quantistico nell’ecosistema dell’Agenzia permetterà di esplorare tecnologie potenzialmente capaci di trasformare il modo in cui vengono estratte informazioni dai dati satellitari.

L’obiettivo è accelerare le scoperte scientifiche e rendere possibili risposte più rapide e consapevoli alle sfide globali, dalla crisi climatica alla gestione delle emergenze.

Il progetto pilota del Φ-lab

La sperimentazione è coordinata dal Φ-lab dell’ESA, che sta conducendo un progetto pilota basato sull’integrazione tra l’infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni dell’Agenzia e le capacità del nuovo sistema quantistico.

L’ambiente consentirà ai ricercatori di sviluppare rapidamente prototipi di algoritmi ibridi quantistici-classici destinati alle applicazioni di Osservazione della Terra.

Gli algoritmi potranno essere valutati utilizzando dati satellitari reali, così da misurare i possibili vantaggi delle tecnologie quantistiche e verificare la loro efficacia in scenari concreti.

Dalla ricerca teorica alle applicazioni pratiche

Il progetto di Frascati punta a ridurre la distanza tra la ricerca teorica sul calcolo quantistico e le prime applicazioni operative.

L’integrazione tra Bell-1 e i sistemi informatici dell’ESA consentirà di testare algoritmi emergenti, confrontarli con gli approcci classici e individuare le aree nelle quali i computer quantistici potrebbero fornire un contributo significativo.

L’iniziativa rappresenta quindi un primo passo verso un possibile utilizzo del calcolo quantistico per analizzare più efficacemente i dati generati dalle missioni satellitari europee e trasformarli in informazioni utili per la scienza, le istituzioni e la società.

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