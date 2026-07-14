Allargamento Ue: storico “super martedì” per Ucraina, Moldova, Albania e Montenegro

(Adnkronos) – Oggi “è davvero un super martedì per l’allargamento. Da oltre due decenni non si tenevano quattro conferenze di adesione in un solo giorno: oggi accadrà”. Lo dice la commissaria europea all’Allargamento Marta Kos, aprendo a Bruxelles i lavori delle conferenze di adesione per Ucraina, Moldova, Albania e Montenegro.

“Montenegro e Albania – spiega – compiono il prossimo passo importante”, mentre per Moldova e Ucraina “apriremo il cluster sei, che riguarda le relazioni esterne di entrambi i Paesi. Riguarda anche la cooperazione in materia di difesa e il contrasto alle minacce ibride. Entrambi i Paesi contribuiranno alla struttura di sicurezza europea”.

“È un momento cruciale – aggiunge Kos – per l’Albania, con la chiusura dei capitoli e, naturalmente, per il nostro leader, il Montenegro, con la chiusura odierna di altri due capitoli, per un totale di 18 su 33, ovvero più della metà. È quindi un giorno da festeggiare, ma anche un giorno per guardare al futuro e lavorare ancora più duramente. Abbiamo il sostegno degli Stati membri, ma solo se i Paesi candidati mantengono le promesse, e dobbiamo assicurarci che ciò accada”, conclude.

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