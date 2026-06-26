Alla Camera si discute di legge elettorale, l’avvio in un’Aula semideserta

(Adnkronos) – Prende il via a Montecitorio la discussione generale sul Bignami bis, in un’Aula non proprio ‘sold out’, anzi. Un particolare, quello dell’Aula semideserta, che che ha dominato gli interventi dei deputati di opposizione. Il primo ‘round’ comunque si è chiuso con 17 iscritti a parlare, la presentazione delle pregiudiziali di costituzionalità dell’opposizione e un rinvio probabilmente alla seconda settimana di luglio

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