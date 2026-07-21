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Alla Camera prende fuoco il notebook di un giornalista, fumo in sala stampa e vigili del fuoco in azione

Alla Camera prende fuoco il notebook di un giornalista, fumo in sala stampa e vigili del fuoco in azione

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Alla Camera prende fuoco il notebook di un giornalista, fumo in sala stampa e vigili del fuoco in azione Adnkronos

(Adnkronos) – Paura in sala stampa della Camera, dove ha preso fuoco il notebook di un giornalista. Subito sono scattati gli allarmi anti-incendio, che tuttora sono attivi. Dopo il principio di incendio, domato subito dall’intervento del personale con l’aiuto di un estintore, sono intervenuti i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza la sala stampa intitolata a Miriam Mafai. Tutte le finestre sono nel frattempo state aperte e l’aria condizionata è stata momentaneamente spenta. L’odore acre del fumo ha raggiunto anche Transatlantico di Montecitorio.  

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