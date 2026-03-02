L'Ayatollah Alireza Arafi è un alto esponente religioso iraniano che, al 2 marzo 2026, è stato nominato membro del consiglio direttivo provvisorio incaricato di gestire la transizione dopo la morte della Guida Suprema Ali Khamenei. E' descritto come esperto di tecnologie.

Il successore provvisorio di Khamenei è un teologo esperto di Cybersecurity e di Intelligenza artificiale. Si tratta di Alireza Arafi, esperto in particolare di digitalizzazione degli apparati amministrativi. Non era ai primi posti della nomenklatura. Un colpo a sorpresa che mostra come il regime sembra comprendere bene da dove sia arrivato il colpo.

Chi è Alireza Arafi

L’Ayatollah Alireza Arafi è un alto esponente religioso iraniano che, al 2 marzo 2026, è stato nominato membro del consiglio direttivo provvisorio incaricato di gestire la transizione dopo la morte della Guida Suprema Ali Khamenei.

In ambito tecnologico e di sicurezza informatica, Arafi è descritto come un esperto di cybersecurity e intelligenza artificiale (IA).

Ruolo e competenze tecnologiche

Esperienza in Cybersecurity e AI: Arafi è riconosciuto per la sua competenza nell’integrazione di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, per scopi ideologici e di sicurezza interna.

Gestione della Transizione: Come membro del consiglio di transizione (insieme al Presidente Masoud Pezeshkian e al Capo della Magistratura Gholam-Hossein Mohseni-Ejei), il suo profilo tecnico è considerato rilevante per la gestione delle infrastrutture critiche iraniane in una fase di forte tensione geopolitica.

Presenza Digitale: Recentemente, il suo account sulla piattaforma X è stato sospeso dopo la pubblicazione di messaggi in cui prometteva vendetta per l’uccisione di Khamenei.

Incarichi Istituzionali

Oltre alle sue nuove responsabilità nel consiglio provvisorio, Arafi ricopre o ha ricoperto i seguenti ruoli chiave:

Direttore dei Seminari Islamici dell’Iran, influenzando l’educazione religiosa nazionale.

Presidente della Al-Mustafa International University, un’istituzione utilizzata per diffondere l’ideologia iraniana all’estero.

Membro del Consiglio dei Guardiani e dell’Assemblea degli Esperti.

Ayatollah Alireza Arafi: l’intelligenza artificiale apre la strada a nuovi “decolli” nella ricerca

Non più tardi di giovedì scorso il direttore dei seminari islamici iraniani ha sottolineato la necessità di concentrarsi su nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale per migliorare gli studi islamici.

“L’uso dell’informatica non mira solo a facilitare e accelerare la ricerca, ma ha anche aperto nuovi orizzonti per gli studi”, ha detto giovedì l’Ayatollah Alireza Arafi durante una cerimonia a Qom tenutasi per presentare un software che offre hadith sciiti e sunniti. I hadit sono detti e azioni attribuiti al profeta Maometto, fondamentali per la giurisprudenza islamica

“L’intelligenza artificiale sta creando le basi per nuovi sviluppi nell’ambito dell’ampliamento dei confini della comprensione dei testi religiosi”, ha aggiunto il religioso.

Alireza Arafi, scienze islamiche nel cyberspazio

Tutti i livelli dell’informatica dovrebbero essere utilizzati per migliorare la comprensione, ha detto, aggiungendo che la conoscenza e le scienze islamiche dovrebbero riflettersi nel cyberspazio.

“L’intelligenza artificiale dovrebbe essere al servizio della conoscenza divina e la grande conoscenza di filosofi e giuristi dovrebbe essere pubblicata sui social media”, ha detto.

Ha osservato che tutti questi servizi dovrebbero essere forniti gratuitamente alle persone, sia in formato web che tramite app mobile.

Ha inoltre proposto di lanciare un festival annuale per promuovere l’uso delle nuove tecnologie in vari ambiti, compresi i seminari.

