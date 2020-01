Alienware ha presentato il PC portatile Concept UFO

Durante il CES 2020, Alienware ha presentato il prototipo di un PC portatile che ricorda la popolare console Nintendo Switch.

Concept UFO è dotato di controller removibili che possono essere collegati a un attacco per formare un gamepad tradizionale quando la macchina è collegata a un monitor. Secondo Business Insider, la macchina è dotata di Windows 10 e può quindi accedere agli store digitali come Steam, Epic Games Store e altri.

Lo schermo da 8 pollici di risoluzione 1200p è un passo avanti rispetto a quello da 6,2 pollici e 720p di Switch, ma i controller non sembrano poter supportare due giocatori come la console di Nintendo.

Per quanto riguarda l’hardware, Concept UFO monta un processore Intel di decima generazione. Le funzionalità comprendono Bluetooth e Wi-Fi, due porte USB-C e supporto per mouse e tastiera. Per ora non sono stati annunciati altri dettagli, ma in giornata è prevista una presentazione ufficiale di Alienware in diretta streaming.