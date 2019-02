Alien: Blackout sarà presentato ai The Game Awards

La scorsa settimana è stata avvistata la registrazione da parte di 20th Century Fox di Alien: Blackout, un nuovo videogioco non ancora annunciato.

Alien: Blackout sembra ora in scaletta per i The Game Awards di dicembre, come sembra suggerire un tweet di Geoff Keighley. Nel tweet compare un’immagine con la scritta “WORLDS WILL CHANGE”, in un font molto simile a quello della Weyland-Yutani (corporazione del mondo di Alien).

Secondo alcune indiscrezioni, lo sviluppo del gioco è stato affidato allo studio statunitense Cold Iron. Lo studio è stato fondato nel 2015 da ex membri di Cryptic Studios. Informazioni sul sito di Cold Iron indicano che il gioco sarà uno sparatutto per PC e console. Il progetto non sembra quindi legato ad Alien: Isolation, l’apprezzato survival di The Creative Assembly/SEGA.

“Sono un fan dei precedenti lavori di Cold Iron”, aveva dichiarato Aaron Loeb, presidente di FoxNext, lo scorso gennaio. “Tutti noi di FoxNext Games siamo emozionati di poter collaborare con loro alla creazione di un mondo persistente in quest’amato universo”.

I The Game Awards si svolgeranno alle ore 2:30 italiane il 6 dicembre.