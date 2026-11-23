Secondo il quotidiano Usa, l’intelligence avrebbe seguito per oltre un anno i rapporti tra Alice Huang e un funzionario del principale servizio segreto cinese. Trump sarebbe stato avvertito almeno due volte, mentre la donna aveva una relazione con l’allora CEO di Nvidia.

Alice Huang era in contatto con un funzionario del principale servizio segreto cinese mentre intratteneva la relazione che avrebbe poi travolto Jensen Huang e Nvidia. E Donald Trump sarebbe stato informato della vicenda almeno due volte prima che lo scandalo diventasse pubblico.

È il nuovo retroscena del New York Times sul caso che da settimane intreccia intelligence, semiconduttori, rapporti tra Washington e Pechino e il vertice della società più strategica nella corsa mondiale all’intelligenza artificiale.

Secondo diverse fonti a conoscenza dei rapporti dell’intelligence americana citate dal quotidiano, Alice Huang sarebbe rimasta in contatto con un ufficiale del Ministry of State Security, l’MSS, dalla primavera del 2025 fino all’autunno del 2026.

È il principale apparato di intelligence civile cinese, spesso indicato come l’equivalente della Cia americana.

La finestra temporale è fondamentale: quei contatti si sarebbero sovrapposti almeno in parte alla relazione con Jensen Huang, allora CEO di Nvidia.

Trump sarebbe stato avvertito almeno due volte

Secondo il Nyt, consiglieri di Trump gli avrebbero riferito in almeno due occasioni che l’intelligence americana aveva individuato legami tra Alice Huang e gli apparati cinesi e che la donna aveva una relazione stretta con Jensen Huang.

Una delle informative sarebbe arrivata direttamente da Marco Rubio, segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale, durante il viaggio presidenziale verso la Cina dello scorso maggio. Anche altre ricostruzioni hanno successivamente confermato l’esistenza di quel briefing.

Secondo le fonti del New York Times, Trump avrebbe ridimensionato il rischio e non avrebbe voluto intervenire, considerando Jensen Huang un interlocutore importante e Nvidia una società fondamentale per l’economia americana e per Wall Street.

Un passaggio che entra in tensione con le dichiarazioni successive del presidente, che ha sostenuto di non essere stato informato dell’esistenza di prove che qualificassero Alice Huang come asset dell’intelligence cinese.

Trump ha continuato inoltre a difendere pubblicamente l’ex numero uno di Nvidia, arrivando a suggerire che il consiglio di amministrazione dovrebbe valutare il suo ritorno alla guida della società.

Megaspeed e la corsa cinese ai chip Nvidia

Alice Huang era legata a Megaspeed, società con sede a Singapore che acquistava grandi quantità di processori Nvidia e forniva capacità di calcolo attraverso data center nel Sud-Est asiatico.

Le autorità americane stanno indagando da tempo per verificare se quella rete sia stata utilizzata per far arrivare chip o capacità computazionale avanzata a società cinesi aggirando le restrizioni imposte da Washington.

Il Dipartimento del Commercio aveva aperto un’indagine su Megaspeed già nel 2024 e nel maggio 2025 aveva chiesto a Nvidia documentazione relativa alle vendite alla società. Il mese successivo Nvidia inserì Megaspeed nella propria lista dei clienti ai quali non vendere prodotti.

Secondo il Nyt, una parte dei chip acquistati sarebbe stata utilizzata in data center asiatici al servizio di aziende tecnologiche cinesi come Alibaba, mentre su altre forniture resta il sospetto di una successiva deviazione verso la Cina.

Washington ha proprio in questi giorni rafforzato le regole per impedire alle società cinesi di aggirare i divieti utilizzando da remoto server dotati di chip americani situati in Paesi terzi.

Anche il socio di Alice Huang nel mirino

Kang Wei, socio d’affari di Alice Huang e spesso presentato dalla donna come suo marito, avrebbe a sua volta lavorato con il Ministry of State Security.

Le agenzie americane starebbero ancora cercando di ricostruire la natura e la durata dei suoi rapporti con l’intelligence cinese.

I due sarebbero inseriti in una rete più ampia di società del Sud-Est asiatico utilizzate per acquistare chip e costruire data center in grado di fornire capacità di calcolo alle imprese cinesi.

Secondo le informazioni raccolte dagli Stati Uniti e citate dal Nyt, la rete avrebbe anche collegamenti con aziende vicine all’apparato militare di Pechino.

Jensen Huang non fu avvertito

C’è poi un’altra domanda destinata a pesare sulla gestione della vicenda da parte dell’amministrazione americana.

Jensen Huang non avrebbe mai ricevuto un defensive briefing, cioè un avvertimento riservato da parte delle autorità per informarlo che la persona con cui aveva una relazione era sotto osservazione per possibili legami con un servizio segreto straniero.

L’ex CEO di Nvidia aveva inizialmente presentato Alice Huang semplicemente come una cliente dell’azienda. Solo dopo le prime rivelazioni del New York Times aveva ammesso la relazione extraconiugale.

Huang si è successivamente dimesso dalla guida di Nvidia dopo l’emergere di ulteriori vicende personali.

Il Congresso ora vuole sapere cosa sapeva l’amministrazione

Parlamentari democratici e repubblicani hanno chiesto maggiori informazioni all’amministrazione sulle valutazioni dell’intelligence e sulla gestione delle esportazioni di chip Nvidia verso società potenzialmente collegate alla Cina.

Una lettera del Congresso cita esplicitamente le notizie secondo cui Trump e altri alti funzionari sarebbero stati informati dei sospetti dell’intelligence, chiedendo chiarimenti sul perché le autorizzazioni relative ai semiconduttori siano proseguite nonostante i possibili rischi per la sicurezza nazionale. Il fatto che Alice Huang abbia avuto contatti con un funzionario del Ministry of State Security, se confermato, non equivale automaticamente alla prova che abbia operato come spia per conto di Pechino.

L’Associated Press ha riferito che il Dipartimento di Giustizia non avrebbe finora raccolto elementi sufficienti per stabilire che la donna fosse effettivamente una spia, mentre all’interno dell’intelligence americana esisterebbero valutazioni differenti sulla consistenza delle prove.

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