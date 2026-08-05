Dopo il caso Kimi K3, addestrato secondo Bloomberg su un cluster di circa 20.000 chip Nvidia H200 fornito da Alibaba Cloud, il colosso cinese rilancia direttamente la sfida globale sull’intelligenza artificiale con un proprio modello di nuova generazione.

Alibaba ha infatti presentato Qwen3.8-Max, definito dall’azienda come il modello AI “più grande e più capace mai realizzato”. Secondo il gruppo, le sue prestazioni sarebbero paragonabili ai sistemi più avanzati sviluppati da Anthropic e OpenAI e ai principali concorrenti cinesi, tra cui proprio Kimi K3 di Moonshot AI.

Alibaba alza ulteriormente il livello della competizione globale sull’intelligenza artificiale. Il colosso tecnologico cinese ha presentato Qwen3.8-Max, definito dall’azienda come il modello di AI “più grande e più capace mai realizzato”, sostenendo che le sue prestazioni siano paragonabili ai sistemi più avanzati sviluppati da Anthropic e OpenAI e ai principali concorrenti cinesi, tra cui Kimi K3 di Moonshot AI.

Il modello è già disponibile agli utenti e, secondo Alibaba, la prossima settimana saranno pubblicati anche i pesi (weights), consentendo agli sviluppatori di eseguirlo sui propri server e personalizzarlo.

2.400 miliardi di parametri

Secondo quanto comunicato dall’azienda, Qwen3.8-Max dispone di 2.400 miliardi di parametri, i valori numerici che un modello regola durante l’addestramento per elaborare informazioni, riconoscere schemi e svolgere diverse attività.

Per confronto, Kimi K3 conta 2.800 miliardi di parametri, mentre OpenAI e Anthropic non rendono pubbliche le dimensioni dei propri modelli più avanzati.

Nei benchmark diffusi da Alibaba, il nuovo modello raggiunge prestazioni comparabili, e in alcuni casi superiori, a Claude Fable 5 di Anthropic. Anche la piattaforma Arena.AI, che confronta i modelli attraverso le valutazioni degli utenti, colloca Qwen3.8-Max tra i migliori sistemi oggi disponibili.

Alibaba torna all’open-weight

Con Qwen3.8-Max Alibaba torna a puntare sui modelli open-weight, dopo aver privilegiato nei mesi scorsi un approccio più proprietario per le versioni più avanzate.

A differenza dei modelli chiusi, i sistemi open-weight consentono agli sviluppatori di scaricare i pesi del modello e utilizzarlo sulle proprie infrastrutture, pur senza rendere pubblico l’intero codice sorgente.

La scelta conferma una strategia ormai diffusa nell’industria cinese dell’intelligenza artificiale. Dopo Moonshot AI con Kimi K3, anche Alibaba rafforza l’approccio sostenuto da Pechino per favorire la diffusione globale delle tecnologie AI sviluppate in Cina.

La sfida con gli Stati Uniti

L’annuncio arriva in una fase di forte competizione tra Stati Uniti e Cina sull’intelligenza artificiale. Negli ultimi giorni Moonshot AI ha lanciato Kimi K3, mentre ByteDance e MiniMax hanno presentato nuovi modelli per la generazione di video. Secondo diversi osservatori, le aziende cinesi stanno riducendo rapidamente il divario con i principali laboratori statunitensi.

Il tema dei modelli open-weight è inoltre al centro del dibattito negli Stati Uniti, dove si discute se limitarne l’utilizzo dopo i recenti progressi dei modelli cinesi. La pubblicazione di Qwen3.8-Max aggiunge così un nuovo tassello alla corsa globale per la leadership nell’intelligenza artificiale, sempre più giocata non solo sulla qualità dei modelli, ma anche sull’accesso alla potenza di calcolo e sulla scelta tra sistemi aperti e proprietari.

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