Alibaba investe 52 miliardi di dollari in AI e Cloud nel prossimo triennio

Alibaba Group, co-fondata dal miliardario cinese Jack Ma, ha annunciato investimenti per 52 miliardi di dollari in AI e Cloud nel prossimo triennio.

Si tratta di una cifra superiore all’investimento in AI e Cloud dell’ultimo decennio per il gruppo cinese.

L’annuncio è arrivato in concomitanza con la trimestrale al 31 dicembre, con risultati superiori alle attese e ricavi in crescita a ritmi non più raggiunti dopo il 2023, sulle ali della performance del segmento eCommerce e Cloud.

Il co-fondatore di Alibaba Joe Tsai all’inizio di questo mese ha sostenuto che la sua tecnologia AI sarebbe stata integrata negli iPhone di Apple per il mercato cinese, una mossa che gli analisti si aspettano di ripulire l’immagine del marchio dell’azienda con sede a Hangzhou e di favorirne la crescita a lungo termine. Il mese scorso, Alibaba ha introdotto Qwen2.5 Max, l’ultima versione del suo modello AI, che ha affermato essere competitivo con i leader globali, tra cui DeepSeek-V3.

L’investimento promesso da Alibaba in AI e cloud ha superato le previsioni degli analisti di Citi al 2028.

“Riteniamo che Alibaba sia ben posizionata per catturare l’afflusso di domanda di servizi di cloud computing nei prossimi anni”, hanno affermato in un commento.

