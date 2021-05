Giuseppe Meduri è il nuovo Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di Alia Servizi Ambientali SpA, azienda a capitale pubblico guidata da Alberto Irace che si occupa, come quinto player nazionale, della gestione del ciclo integrato dei rifiuti dei 58 comuni delle province di Firenze, Pistoia e Prato.

Avrà il mandato di coordinare la strategia di comunicazione e di rafforzamento della reputazione aziendale, il posizionamento verso i media, le istituzioni e il sistema associativo, per supportare la fase di crescita di Alia e l’avvio del percorso di aggregazioni per la nascita della multiutility della Toscana.

Meduri torna in Toscana dopo l’esperienza nella quotata A2A, prima multiutility tra le quotate italiane, partecipata dai comuni di Milano e Brescia, dove per tre anni è stato direttore affari istituzionali nazionali, locali ed europei.

Fino al 2018 in Enel a capo degli Affari Istituzionali Nazionali e le relazioni con il Governo, il Parlamento e i think tank presso la sede centrale e in precedenza responsabile affari istituzionali e relazioni esterne l’area Centro Nord e successivamente per le sette regioni del Centro Italia con sede Firenze.

Laureato in giurisprudenza, giornalista pubblicista, è attualmente direttore didattico del corso Public Affairs e comunicazione Istituzionale e componente del comitato scientifico dell’International Corporate Communication Hub presso Iulm Milano, tiene lezioni e testimonianze presso i principali corsi e master promossi da Luiss, Sole24 ore, Safe, e altre università e istituti di formazione.

Già Presidente della Sezione Energia di Confindustria Firenze, membro della giunta di Confindustria Ancona e Unione Industriali Pisani, gruppo multinazionale Confindustria Toscana e del consiglio di Camera di Commercio Pisa.

Attualmente componente del gruppo tecnico ambiente di Confindustria nazionale e Vice Presidente Gruppo energia di Assolombarda, cariche che lascerà in virtù del nuovo incarico.