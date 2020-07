Algoritmi per l’intelligenza artificiale

Di Marmo Roberto

pagine 404

pubblicazione 05/2020

Prezzo: 29,90 euro

ISBN 9788820391713

Che cos’è l’intelligenza artificiale? Come creare un algoritmo per risolvere problemi computazionali complessi? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? Come organizzare i dati? Come preparare l’input e interpretare l’output? Come scegliere le librerie e gli strumenti di programmazione?

Questo libro intende rispondere a queste e altre domande con un approccio pragmatico orientato al “ragionare per trovare soluzioni”. Rivolto al programmatore che vuole avviare lo sviluppo degli algoritmi, è utile anche a chi desidera capire come funzionano certe soluzioni o immaginare nuovi utilizzi.

Il volume è ricco di esempi, consigli, codice in linguaggio Python e link, selezionati con cura per cominciare subito a sperimentare gli approcci principali e conoscere le problematiche esistenti.

Roberto Marmo, professore di informatica presso l’Università di Pavia e consulente per aziende interessate all’elaborazione dei dati, si occupa di Social Media Mining e algoritmi di intelligenza artificiale.