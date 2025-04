L'intervento del Sottosegretario alla Trasformazione Digitale Alessio Butti a Telecommunications of The Future, la Conferenza promossa dal CNIT organizzata dal nostro editore Supercom, a Roma il 9 aprile al Palazzo delle Esposizioni. Key4biz tra i media partner.

Il futuro delle Telco va oltre il modello tradizionale di “semplice fornitore di connettività”, che oggi comincia ad apparire obsoleto, e va verso un nuovo modello di Telco intese come “TechCo”, in cui gli operatori si reinventano come “fornitori di servizi digitali ai consumatori”. Lo ha detto il Sottosegretario alla Trasformazione Digitale Alessio Butti nel suo intervento a Telecommunications of The Future, la Conferenza promossa dal CNIT organizzata dal nostro editore Supercom, a Roma il 9 aprile al Palazzo delle Esposizioni. Key4biz tra i media partner.

Un futuro, quelle delle telco, che secondo Butti prevede certamente l’ampliamento dell’offerta, in linea con i desiderata dei consumatori, “con servizi per la casa connessa, incluso il Gaming, la sicurezza e l’automazione. L’obiettivo è quello di generare ricavi aggiuntivi e aumentare la fidelizzazione dei clienti”.

Un nuovo modello di TechCo che avvicini sempre più rapidamente “al compimento di reti propriamente intelligenti – aggiunge – reti, cioè, capaci di monitorare le attività sulle infrastrutture di connessione, distribuire le risorse per garantire la stabilità, svolgere manutenzione predittiva e in futuro anche diagnosticare e risolvere automaticamente le criticità senza l’intervento umano”.

Dal punto di vista regolatorio, l’Italia segue da vicino le nuove proposte della Commissione Ue per il mercato delle telecomunicazioni elettroniche nel quadro del Digital Networks Act entro l’anno.

Investimenti e concorrenza sono in cima all’agenda allo scopo di promuovere l’emergere di nuovi operatori paneuropei, superando “l’attuale frammentazione” del mercato.

Le sfide future riguardano il 5G, il 6G, l’avvento del satellite, il quantum computing, l’AI. Uno tsunami tecnologico che impone un cambio di paradigma del vecchio modello di telco per abbracciare una trasformazione sostanziale del modello di business classico.

