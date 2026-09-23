Alessandro Fontana, direttore Centro studi Confindustria

(Adnkronos) – “È una tassa assolutamente inutile dal punto di vista della salute pubblica. Era stata concepita male e puniva indiscriminatamente tutti i prodotti e le bevande non alcoliche. Riduce soltanto la possibilità per le imprese di fare investimenti”. Lo ha detto Alessandro Fontana, direttore del Centro studi Confindustria, intervenendo all’evento organizzato da Assobibe a Roma sulla Sugar tax, la cui entrata in vigore è prevista a inizio 2027.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz