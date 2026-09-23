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Alessandro Fontana, direttore Centro studi Confindustria

Alessandro Fontana, direttore Centro studi Confindustria

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Alessandro Fontana, direttore Centro studi Confindustria Adnkronos

(Adnkronos) – “È una tassa assolutamente inutile dal punto di vista della salute pubblica. Era stata concepita male e puniva indiscriminatamente tutti i prodotti e le bevande non alcoliche. Riduce soltanto la possibilità per le imprese di fare investimenti”. Lo ha detto Alessandro Fontana, direttore del Centro studi Confindustria, intervenendo all’evento organizzato da Assobibe a Roma sulla Sugar tax, la cui entrata in vigore è prevista a inizio 2027. 

economia

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Redazione Key4biz

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