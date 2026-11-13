Alessandro Ercolani nuovo amministratore delegato di Sparkle

Ercolani ha quasi trent’anni di esperienza maturata nei settori Technology, Defence, Aerospace e Security

TIM informa che nella giornata odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Sparkle, sotto la presidenza di Alessandro Pansa, e, prendendo atto delle recenti dimissioni di Enrico Maria Bagnasco, ha nominato Alessandro Ercolani Direttore Generale con efficacia dal primo dicembre 2026.

A partire dalla stessa data, Ercolani sarà inoltre cooptato nel Consiglio di Amministrazione di Sparkle e gli sarà affidato l’incarico di Amministratore Delegato.

Alessandro Ercolani ha quasi trent’anni di esperienza maturata nei settori Technology, Defence, Aerospace e Security. Inizia il percorso professionale come System Engineer in Bombardier (1999–2000); prosegue in Ericsson come Microwave Engineering Consultant (20002001) e in Accenture come Business Consultant (2001–2003).

Dal 2004 al 2006 lavora a Londra in BAE Systems come Italian System Engineer sul programma Eurofighter. Dal 2006 al 2019 opera nel Gruppo Elettronica (ELT): VP Global Business & Foreign Subsidiaries (2006–2009), con responsabilità sulle controllate estere, tra cui Emirati Arabi Uniti, Singapore e Arabia Saudita; Business Unit Director Electronic Warfare (2009–2013), alla guida della BU High-Tech Electronic Warfare dedicata all’Eurofighter Typhoon; Technical Director del consorzio EuroDASS tra Leonardo e ELT (2011–2013); VP Operational Excellence & Industrial Relations (2013–2014); Chief Executive & Restructuring Officer di Elettronica GmbH in Germania (2014–2015); Chief Sales Officer del Gruppo (2015–2018).

Dal 2018 al 2020 è in Iveco Defence Vehicles come Vice President & Global Sales Director / Chief Global Business Development and Sales, con responsabilità sulle vendite globali e sulle controllate in Germania, Spagna, Romania, Paesi Bassi e Brasile. Dal 2020 è Chief Executive Officer di Rheinmetall Italia e Strategic Advisor del CEO di Gruppo per le strategie globali e il mercato italiano. Ha guidato l’integrazione delle attività italiane e lo sviluppo della joint venture con Leonardo.

È Board Member di Leonardo-Rheinmetall Military Vehicles e di Rheinmetall Switzerland e ricopre un incarico presso la Camera di Commercio Italo-Tedesca. Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica presso l’Università Roma Tre (2000), un MBA presso la University of Hertfordshire (2005) e un Master in Global Strategy, Geopolitics presso l’Università La Sapienza di Roma (2017). È madrelingua italiano e inglese e conosce il tedesco a livello base

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