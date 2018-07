Direttore generale,

Cofidis Italia

Cofidis, gruppo europeo operante nel settore del credito al consumo e delle facilitazioni di pagamento, annuncia la nomina di Alessandro Borzacca come nuovo Direttore Generale in Italia, che prende il posto di Jean-Francois Remy, alla guida della Filiale dal 2011.

Alessandro Borzacca entra in Cofidis nel gennaio 2012 ricoprendo la carica di Direttore Commerciale & Marketing dopo varie esperienze manageriali. Ha iniziato la sua carriera come Partner Director in Findomestic. Ha poi svolto il ruolo Business Development and Strategic Alliances Head per Citigroup e Barclays.