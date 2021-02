CEO e founder,

Huky srl Società Benefit

Alessandra Lomonaco è CEO e founder di Huky srl Società Benefit, una startup nata durante il lockdown da un team di esperti in strategia, digital, design e finance – per aiutare gli imprenditori a trasformare le sfide di questi mesi in opportunità di cambiamento.

Precedentemente ha lavorato per diverse realtà multinazionali in Italia e in U.K., nei settori dell’information technology, delle telecom e della consulenza manageriale.

È laureata in Economia Aziendale, ha un Master in Business Administration, è Innovation Manager qualificato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

È tra le donne che stanno cambiando l’Italia, una lista gestita da StartupItalia.

Svolge svariate attività per associazioni no-profit rivolte all’empowerment femminile, per l’imprenditorialità giovanile e l’innovazione, oltre ad essere mentor in alcuni programmi internazionali di accelerazione di startup.