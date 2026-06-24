Alemanno esce da Rebibbia: “Io innocente condannato per reato abolito, rifarei tutto”

(Adnkronos) – “Io rifarei tutto, perché sono innocente e non dovevo stare qua. Sono innocente per i fatti che mi sono stati contestati e il reato per cui sono stato in carcere – traffico di influenze per abuso d’ufficio – è stato abolito”. Così l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno all’uscita dal carcere di Rebibbia.Un elogio poi per il lavoro degli agenti della polizia penitenziaria: “Si comportano come fratelli”.

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