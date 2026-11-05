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Aldo Bisio (Engineering): “La sovranità digitale nell’AI significa governabilità e capacità di scelta”
AI sovrana

Aldo Bisio (Engineering): “La sovranità digitale nell’AI significa governabilità e capacità di scelta”

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Aldo Bisio (Engineering): “La sovranità digitale nell’AI significa governabilità e capacità di scelta” Omnibus

Le parole di Aldo Bisio, CEO di Engineering, durante il suo intervento all’Urania Policy & Business Forum, all’interno del panel “Sovranità tecnologica: IA, formazione e competenze per governare l’innovazione”.

Durante il suo intervento all’Urania Policy & Business Forum, all’interno del panel “Sovranità tecnologica: IA, formazione e competenze per governare l’innovazione”, Aldo Bisio, CEO di Engineering, ha dichiarato: “La sovranità digitale nell’Intelligenza Artificiale significa governabilità: mantenere la capacità di scegliere e di controllare come vengono utilizzati modelli, dati e tecnologie. Non vuole dire isolamento e non può essere ridotta alla localizzazione fisica dei dati, che è solo una componente del problema. Significa avere trasparenza sui modelli e sui dati con cui sono stati addestrati, poter intervenire sulla qualità dei dataset e sui bias e scegliere soluzioni proporzionate alle esigenze. Non sempre servono modelli più grandi: in specifici ambiti, modelli più piccoli e specializzati possono essere altrettanto efficaci, utilizzando molte meno risorse. È un approccio che in Engineering abbiamo seguito con IS-IA, la nostra architettura per un’intelligenza artificiale governabile, trasparente e sicura. Una capacità di governo che diventa ancora più importante di fronte a minacce cyber che crescono del 40% all’anno e sono sempre più potenziate dall’AI”.

Aldo Bisio ha partecipato al confronto insieme a Deborah Bergamini, Vicecapogruppo FI Camera dei deputati e Vicesegretario nazionale di Forza Italia, Giulia Pastorella, Capogruppo Azione in Commissione Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Camera dei deputati, Ettore Licheri, Vicepresidente M5S, Federico Mollicone, Presidente Commissione Cultura, scienza e istruzione, Camera dei deputati e Responsabile Innovazione FdI Massimiliano Capitanio, Commissario AGCOM.

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Redazione Key4biz

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