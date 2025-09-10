Dal 15 al 21 settembre oltre 400 eventi in 200 location diverse della Capitale, tra cui l’installazione di una cupola geodetica in cui per 4 giorni verranno spiegati e mostrati ai cittadini i vantaggi del progetto Roma 5G.

Al via Rome Future Week, la manifestazione più diffusa della Capitale che punta ad accendere l’Innovazione Umana.

L’iniziativa è stata presentata oggi in Campidoglio e si terrà da lunedì 15 fino a domenica 21 settembre. Key4Biz è tra i Media Partner.

Anche i vantaggi del 5G spiegati e mostrati ai cittadini

Oltre 400 eventi in 200 location diverse della Capitale, tra cui, il 15 pomeriggio in piazza del Popolo alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri ci sarà una vera e propria installazione urbana di una cupola geodetica in cui, per 4 giorni successivi, verranno spiegati e mostrati ai cittadini i vantaggi del progetto Roma 5G con dimostrazioni dal vivo:

Test pubblici di connessione

Videocollegamenti in diretta tra piazze e simulazioni di servizi digitali che impatteranno sulla vita quotidiana dei romani, dalla mobilità alla sicurezza urbana.

Il 19 settembre l’evento con Pietro Labriola (AD TIM)

Infine, da non perdere il 19 settembre l’evento ‘Mutazioni in corso’, l’appuntamento clou che si terrà nel pomeriggio all’Acquario Romano, per un dialogo su innovazione e intelligenza artificiale tra l’Amministratore Delegato di TIM Pietro Labriola e l’imprenditore digitale, podcaster, autore e startup mentor Mario Moroni.

Il programma di Rome Future Week

Ecco il nostro servizio con le interviste a Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all’Attrazione degli Investimenti; Michele Franzese, fondatore di Rome Future Week e a Maria Enrica Danese, Corporate Communication&Sustainability Director – TIM

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz