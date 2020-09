Al via l’accademia virtuale gratuita per comprendere meglio l’IA

Sta già avvenendo, non è una proiezione futura. L’intelligenza artificiale cambia i processi produttivi e i modelli di “business”. E’ già presente nella vita delle aziende. E lo sarà sempre di più.

La “Harvard Business Review” (la bibbia dei papers accademici e scientifici) sentenzia: “Nei prossimi 10 anni l’intelligenza artificiale non rimpiazzerà i manager. I manager che useranno l’intelligenza artificiale rimpiazzeranno quelli che non la useranno“.

Anche l’Italia “scalda” i motori. Il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) ha varato la Strategia Italiana dell’Intelligenza Artificiale: sarà necessario aggiornare le proprie competenze lavorative sia per i manager che per i liberi professionisti. Secondo i dati Eurostat nel 2017 la vita media lavorativa di un cittadino italiano si aggira intorno a 32 anni e l’Italia è tra i paesi europei quello con il maggior numero di adulti con bassi livelli di competenze basilari e tra i primi per posti di lavoro a rischio di automazione. (Fonte: “Getting skills right: Future-ready Adult Learning System, OECD, 2019″).

In questa prospettiva, in cui si combinano competenze manageriali e strategie di marketing, spiccano a fare da pionieri i pugliesi – di Altamura, Bari – Giacinto Fiore (Artificial Intelligence Business Model Strategist) e Pasquale Viscanti (Artificial Intelligence Marketing Strategist) che hanno dato vita a un’accademia virtuale, la AI Academy. Con un percorso gratuito di 12 mesi, consentirà di aggiornare le competenze dei partecipanti dando la possibilità di confrontarsi con le aziende più innovative e le migliori esperienze italiane e internazionali.

Per questo è già un successo di partecipazione la AI Academy, www.iaspiegatasemplice.it, un percorso di apprendimento e di ispirazione per manager, imprenditori e liberi professionisti che intende far comprendere come l’intelligenza artificiale possa migliorare la propria vita lavorativa.

Amazon, IBM, Microsoft, Facebook, Salesforce, Oracle, Poste Italiane, Enel, MIT Boston, Singularity University, e tanti altri speakers di eccezione spiegheranno come l’AI è entrata nella loro azienda e la sta migliorando.