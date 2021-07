Prende il via oggi a Roma, la tre giorni di incontri (5-6-7 luglio) della XXXII edizione del Seminario economico internazionale di Villa Mondragone, di cui Key4biz è media partner.

Sarà possibile seguire in diretta i tre giorni della manifestazione in live streaming sul sito web digitalia.tv.

Il titolo scelto per quest’anno, “Lessons from Covid-19. A stronger EU: Staying together in a new policy space”, rientra pienamente nel solco della tradizione del Seminario economico internazionale di Villa Mondragone, che affronta fin dalla sua nascita, nel 1989, tematiche centrali nella vita del Paese e legate allo sviluppo e alla crescita economica.

Il Seminario, di cui è direttore l’economista e docente di Economia europea all’Università di Tor Vergata, Luigi Paganetto, vedrà tra i partecipanti: il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, la ministra dell’Istruzione, Patrizia Bianchi, il Premio Nobel per l’economia, Edmund Strother Phelps, l’ex ministro dell’Economia, Giovanni Tria.

L’edizione 2021 parte dal tema tragicamente attuale della pandemia di Covid-19 e si concentra sull’impatto economico, sociale e culturale che il virus ha avuto sulla nostra quotidianità, a cui si affianca l’altro argomento chiave per comprendere meglio il nostro presente ma soprattutto il nostro futuro: l’Unione europea.

Un’Unione che deve diventare più forte, per certi versi più concreta e reale, unica via praticabile per reggere la competizione globale con USA e Cina e per realizzare un nuovo spazio politico d’azione che sia più inclusivo e più ambizioso nell’affrontare le tante sfide future.

Prenderanno parte ai diversi panel previsti nel programma della manifestazione rappresentanti e dirigenti dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, della Banca centrale europea, del Forum economico mondiale, dell’Organizzazione mondiale del commercio e del Fondo monetario internazionale, assieme a docenti e ricercatori di numerose Università europee e di altri Paesi del mondo.

Saranno affrontati anche temi legati alla transizione digitale, energetica ed ecologica, con gli interventi di esponenti della Commissione europea, dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, della Banca mondiale, della Banca d’Italia, dell’ASEAN-EU economic partnership, dell’Asian Development Bank.