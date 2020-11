Al via la terza edizione di 5G Italy. Visita i desk virtuali

Al via la terza edizione di “5G Italy – The Global Meeting in Rome“, la conferenza internazionale promossa dal CNIT, che si terrà a Roma nei giorni 1-2-3 dicembre 2020.

Desk Virtuali

LA NOVITÀ DI QUESTA EDIZIONE

Attraverso la creazione di un ambiente dedicato potrete accedere ai desk virtuali delle aziende che sostengono il progetto 5G Italy.

Navigherete in un ambiente 3D attraverso un virtual tour e potrete visitare i loro stand, “fermarsi a parlare” con le aziende attraverso un sistema di richiesta contatto virtuale e scaricare materiale informativo e promozionale. Visita i desk virtuali dei sostenitori di 5G Italy.

Promosso da:

Il CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, https://www.cnit.it/), ente non-profit riconosciuto dal MIUR, svolge attività di ricerca, innovazione e formazione avanzata nell’ampio settore dell’ICT. Il CNIT consorzia 37 università pubbliche e dispone di 6 propri Laboratori Nazionali. Al CNIT afferiscono oltre 1300 professori e ricercatori. Il CNIT ha attualmente 124 progetti attivi: nazionali, regionali, europei, extraeuropei (USA, Cina, Corea del Sud, Taiwan, India, Israele), da enti sovranazionali (EDA, ESA, ETSI e NATO) e da commesse private. Nel programma europeo H2020 il CNIT ha ottenuto 57 progetti e ne ha coordinato 14. L’attività di trasferimento dell’innovazione generata dal sistema universitario verso le aziende costituisce una missione prioritaria del CNIT. Il CNIT lavora per facilitare la cooperazione tra le università consorziate e per promuovere collaborazioni tra le stesse università ed altri enti di ricerca ed industrie nazionali ed estere, con particolare attenzione alla definizione, alla promozione e alla realizzazione di progetti innovativi e di dimensioni rilevanti.Il CNIT è attivo in molti aspetti legati al 5G: i) partecipa a e coordina diversi progetti EU H2020 su 5G e relative applicazioni, tra cui veicoli autonomi, sistemi intelligenti di trasporto e telemedicina; ii) è membro della 5GPPP (https://5g-ppp.eu/); iii) partecipa alla sperimentazione MISE 5G nell’area metropolitana di Milano.