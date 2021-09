La scelta dello slogan di quest’anno, “Muoviti sostenibile…e in salute”, rende omaggio alle difficoltà che il mondo intero ha dovuto affrontare durante la pandemia di Covid-19.

Cominciano oggi le manifestazioni della “Settimana Europea della Mobilità 2021”. La scelta dello slogan di quest’anno, “Muoviti sostenibile…e in salute”, rende omaggio alle difficoltà che il mondo intero ha dovuto affrontare durante la pandemia di Covid-19 ed è anche un invito a riflettere sulle opportunità di cambiamento che derivano da questa crisi sanitaria senza precedenti.

Sul sito del ministero della Transizione ecologica è possibile trovare ulteriori notizie sulla manifestazione, tra cui: i Paesi partecipanti, i Comuni aderenti, le iniziative organizzate e altre news sulla manifestazione.

Le città e le amministrazioni locali hanno messo in campo risposte creative e senza precedenti alla pandemia e la Settimana Europea della Mobilità intende celebrare la resilienza delle città e i loro successi, sostenendo lo slancio e le tendenze iniziate lo scorso anno, come l’aumento della mobilità attiva e l’uso della mobilità a basse o zero emissioni.