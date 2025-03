Al via la rete dei Punti di Ritiro SEND in oltre 4mila CAF

La Consulta Nazionale dei CAF ha siglato una convenzione con PagoPA per offrire un nuovo servizio agli utenti: le sedi CAF aderenti sul territorio forniranno supporto per la consultazione degli atti a valore legale emessi da amministrazioni tramite il Servizio Notifiche Digitali - SEND.

Da oggi oltre 4mila sedi CAF sul territorio nazionale potranno offrire un nuovo servizio alla propria utenza, in qualità di Punti di ritiro SEND (Servizio Notifiche Digitali). Grazie a un accordo siglato tra la Consulta Nazionale dei CAF e la società PagoPA – responsabile dello sviluppo e gestione della piattaforma SEND – presso le sedi CAF affiliate, sarà possibile ricevere supporto da un operatore per usufruire di un canale di accesso fisico alle comunicazioni a valore legale (notifiche, in gergo amministrativo) che gli enti inviano in digitale tramite SEND, come ad esempio esiti di pratiche amministrative o rimborsi, multe o avvisi di accertamento di tributi.

La convenzione tra la Consulta Nazionale dei CAF e PagoPA consente di rendere disponibili i cosiddetti “Servizi RADD”, (Rete di Assorbimento del Divario Digitale istituita dalla normativa di SEND ai commi 20 e 22bis dell’art. 26 del Decreto Legge 76/2020 e nel Decreto del Ministero per la Trasformazione Digitale del 8 febbraio 2022 n. 58.) ai destinatari di notifiche inviate tramite SEND, inclusi quelli in “digital divide”, per favorire l’accesso universale al servizio dando la possibilità di ritirare una copia stampata dei documenti notificati presso gli esercenti convenzionati.

L’attivazione dei Punti di Ritiro SEND, inizialmente operativi presso oltre 4.000 CAF distribuiti sul territorio italiano, proseguirà estendendosi gradualmente ad altri operatori, in linea con l’adozione incrementale del servizio SEND che, lanciato nel luglio 2023, ha già gestito l’invio di 12,7 milioni di notifiche a cittadini e imprese per conto di circa 4.500 enti.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz