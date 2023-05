Al via la prima edizione di “Ecco Alessandria Digital Forum”

Quattro giorni, quarantacinque ospiti, diciotto eventi: incontri letterari, workshop, masterclass, forum, esposizioni e un hackathon di 24 ore. Tutto questo e molto di più è “ECCO Alessandria Digital Forum”, il primo e più completo evento dedicato al digitale che si terrà ad Alessandria da giovedì 25 a domenica 28 maggio presso Porto IDEE Community Center in Via Verona 95.

Un evento promosso da Lab121 insieme a una vasta rete di partner e con la collaborazione di stakeholder chiave come il Comune di Alessandria, la Camera di Commercio di Alessandria-Asti e il CSVAA Centro Servizi per il Volontariato di Asti e Alessandria, che guarda al digitale come lente per leggere le trasformazioni del territorio e al territorio come leva per valorizzare, integrare, portare a sistema le risorse e le promesse di efficienza, efficacia e modernizzazione del digitale.

Da qui una partecipazione trasversale dove professionisti, docenti universitari, startupper, funzionari pubblici, programmatori, e quindi Istituzioni, aziende, enti no profit si confronteranno per quattro giorni accendendo i riflettori sui temi chiave dell’agenda politica e sociale del contemporaneo (Intelligenza artificiale, commercio elettronico, social network, piattaforme) offrendo altresì uno spaccato sullo stato dell’arte del territorio e sulla lunga, e impervia, via della transizione digitale.

Un confronto mai fine a sé stesso ma sempre volto ad accrescere quel surplus di consapevolezza e awareness che, come ci spiega Andrea Boscaro, moderatore del forumdi sabato 27, sempre piùspesso manca nelle discussioni attuali.

“Come comunità, il rischio è infatti rappresentare solo dei mercati di sbocco delle grandi piattaforme digitali: semplici consumatori o professionisti che operano nella parte finale della catena del valore. L’opportunità invece è condividere la conoscenza e l’esperienza maturate per esserne attori consapevoli. ECCO, il momento giusto per farlo insieme è arrivato”.

Un confronto che spazierà dal commercio al turismo, dal terzo settore ai servizi della PA e dove se digitale è la parola chiave, l’obiettivo ultimo è quello di gettare la basi di una vera comunità di pratiche che si affianchi agli attori pubblici e privati e che assista e sostenga i processi di digitalizzazione in un’ottica coerente e unitaria, accrescendo così il capitale sociale e la relazione di fiducia tra i principali stakeholder territoriali. Uno sguardo condiviso dai partner e sostenitori che hanno fortemente voluto presenziare ad ECCO.

“Ecco è un’occasione unica per la nostra città per attrarre, già a partire da questa prima edizione, le risorse migliori in termini di contenuti e di personalità nell’ambito del digitale – dichiara il Sindaco Giorgio Abonante. – Il digital forum è un’occasione per apprendere modelli e buone pratiche che possono cambiare, migliorandolo, il volto di un territorio, di un’azienda, e del rapporto quotidiano tra cittadine e cittadini. Per questi motivi l’amministrazione comunale ha condiviso la necessità di realizzare sul nostro territorio un evento di altissimo livello, capace di diventare un punto di riferimento per un’area molto vasta che varca i confini provinciali e regionali. In generale, crediamo che lo sviluppo del digitale possa aiutare anche le amministrazioni comunali nella ricerca di soluzioni in termini di partecipazione dei cittadini alla gestione della propria comunità di riferimento: è un tema che ha contraddistinto la nostra campagna elettorale e che vorremmo segnasse la nostra intera consiliatura”.

Gian Paolo Coscia, Presidente della Camera di Commercio di Alessandria-Asti tiene infatti a precisare che “Il Sistema camerale èda anni consapevole dell’importanza di questi temi e, nello specifico, laCamera di Commercio di Alessandria – Asti opera ormai da tempo sul territorio per promuovere l’innovazione e supportare la transizione digitale delle micro, piccole e medie imprese. Per questo motivo ci siamo fatti promotori di questo importante evento, nella consapevolezza che la condivisione ed il confronto attivo siano necessari per stimolare e favorire la crescita, non solo digitale, di tutto il sistema economico-produttivo locale. La costruzione di un vero ecosistema dell’innovazione digitale passa anche da queste iniziative”.

“Partecipare a questo importante evento dedicato al digitale è un grandissima opportunità per il Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria”, sottolinea Rosanna Viotto, presidente del CSVAA, “Il processo di digitalizzazione e di autonomia digitale coinvolge tutti ed è necessario per pensare al futuro. Per il Terzo Settore, oggi, si dimostra addirittura imprescindibile: il RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che ha sostituito i vecchi registri e con il quale ogni ETS deve interagire in modo costante e continuativo, è esclusivamente digitale”.

Parafrasando Georges Clemenceau: “Il digitale è una cosa troppo seria per lasciarla in mano ai programmatori”.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio dell’UPO e dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e la sponsorizzazione da parte di Etica Sgr, Nova Coop, Studio Canestri e Amag.

La partecipazione all’evento è gratuita con registrazione obbligatoria. Sul sito ufficiale www.eccodigitalforum.it si trovano tutte le informazioni e il regolamento dell’Hackathon. La giornata inaugurale, giovedì 25, inizierà alle ore 10,30 alla Ristorazione Sociale di Alessandria.