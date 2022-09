Al via la nuova edizione dell’Allianz Talent Program

L’Allianz Talent Program, il Graduate Program esclusivo di Allianz, riparte e, giunto alla sua quarta edizione, prevede nel 2022-2024 la partecipazione di venti giovani di talento al Master universitario di 2° livello in Finance, Insurance and New Technology della durata di due anni - realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano e Cefriel - e contemporaneamente la loro assunzione in azienda con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Parte oggi la nuova edizione dell’Allianz Talent Program in Finance, Insurance and New Technologies. L’ingresso dei venti giovani neoassunti, dei quali quindici inseriti in Allianz S.p.A e cinque in Allianz Bank Financial Advisors, è stato salutato con un evento organizzato nell’Auditorium della Torre Allianz a Milano, occasione per annunciare anche la costituzione di Allianz Alumni Italia.

L’Allianz Talent Program, il Graduate Program esclusivo di Allianz, riparte e, giunto alla sua quarta edizione, prevede nel 2022-2024 la partecipazione di venti giovani di talento al Master universitario di 2° livello in Finance, Insurance and New Technology della durata di due anni – realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano e Cefriel – e contemporaneamente la loro assunzione in azienda con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

L’obiettivo del Master è sviluppare competenze approfondite per operare in diversi ambiti finanziari e assicurativi, acquisendo la conoscenza del mercato, della regolamentazione e delle nuove tecnologie che sono entrate in maniera disruptive nei settori assicurativo e finanziario. I giovani selezionati potranno integrare lo studio all’attività lavorativa in azienda, affiancandosi ai colleghi esperti di Allianz o di Allianz Bank FA, verificando così sul campo le conoscenze sviluppate nel Master grazie all’acquisizione di un metodo scientifico di apprendimento e innovazione che sarà utile nel loro intero arco di vita professionale.

Allianz lancia contemporaneamente un’ulteriore iniziativa: la costituzione di Allianz Alumni Italia, la community che associa i dipendenti che negli anni hanno frequentato un Master finanziato da Allianz, anche in fasi diverse della loro vita lavorativa, da neoassunti a professional con esperienza, in più istituti universitari e business school. L’obiettivo è creare un network e offrire opportunità anche informali di reverse mentoring per lo scambio di esperienze e il confronto anche intergenerazionale. Allianz Alumni Italia prevede un programma di incontri formativi e informativi, con testimonianze interne ed esterne al Gruppo Allianz.

Letizia Barbi, Direttore delle Risorse Umane di Allianz S.p.A. ha dichiarato: “Crediamo nell’importanza di investire sui giovani di talento e nel circolo virtuoso che il loro ingresso genera nel nostro contesto organizzativo, caratterizzato da grandi competenze tecniche. Il confronto, lo scambio di esperienze, anche intergenerazionale, e la sperimentazione pratica, resa possibile dall’esperienza del Master e da oggi anche grazie alla nuova community Allianz Alumni Italia, possono portare ad allargare la propria visione e a reinterpretare in maniera innovativa le nostre attività e di conseguenza la nostra impronta sul business”.