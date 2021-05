C'è tempo fino al 12 giugno per rispondere alla consultazione pubblica avviata dal Mise sul recepimento del Nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche che contiene novità importanti come il modello wholesale only.

Fra le pieghe del sito del Mise, spunta la consultazione pubblica sul nuovo Codice delle Comunicazioni elettroniche. Un testo importante, che riguarda il recepimento in Italia di temi strategici come quello dei privilegi previsti per il modello di operatore wholesale only. A questo proposito, fra i quesiti posti nella consultazione anche la richiesta di “suggerimenti o proposte circa la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti nelle nuove infrastrutture ad altissima velocità e/o un ambiente favorevole alla promozione e mantenimento delle corrette dinamiche concorrenziali attraverso una regolamentazione volta a facilitare i co-investimenti e l’introduzione di disposizioni a favore degli operatori wholesale only, con riferimento all’imposizione di obblighi regolamentari”.

Anche se nascosto nel sito, il @MISE_GOV ha aperto la consultazione pubblica sul nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche che regolerà temi come servizio pubblico universale, wholesale-only, co-investimento nelle reti a banda ultralarga….https://t.co/9r0k2QpxE1 — Mirella Liuzzi (@mirellaliuzzi) May 26, 2021

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha indetto una procedura di consultazione pubblica riguardante lo schema di Decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/1072 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il Codice Europeo delle comunicazioni elettroniche.

La consultazione, finalizzata ad acquisire l’orientamento del mercato sugli obiettivi della direttiva individuati all’interno della Strategia per il mercato unico digitale in Europa, è rivolta in particolare agli operatori di mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

I contributi e le comunicazioni in risposta ai quesiti posti in consultazione (da sintetizzare in massimo 25 pagine) dovranno essere inviati entro e non oltre il termine del 12 giugno 2021.

